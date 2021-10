Tanzturnier mit Ritterschlag in der Stadthalle Bad Blankenburg

Bad Blankenburg. Über 200 Paare beim Tanzturnier im Saalebogen in der Stadthalle. Drei Landesmeistertitel für Gastgeber

„Es war nicht super“, sagt Matthias Recknagel, „es war mega.“ Aber nicht nur der Chef-Organisator war vom Tanzturnier am Saalebogen begeistert. „Wir hoffen, ihr seid nicht böse, wenn wir das vielleicht ein bisschen (bei unserer Veranstaltung; d. Red.) kopieren“, schreiben Dagmar und Lois aus Regensburg in einer Mail mit vielen Dankesworte. Die dritte Auflage, trotz Corona wieder mit abendlichem Ball, war offensichtlich für alle Beteiligten ein großer Erfolg.

Insgesamt über 24 Stunden wurde am vergangenen Wochenende in der Stadthalle getanzt. Dank konsequenter 3G-Regelung durften im Gegensatz zum vergangenen Jahr auch wieder Zuschauer in das Haus. Und sie trugen auch mit dazu bei, dass das Ambiente ein ganz anderes war als im vergangenen Jahr: „Es herrschte am Samstagabend echte Ballatmosphäre“, freute sich Recknagel, der an den beiden Tagen etwa 200 Paare aus dem gesamten Bundesgebiet begrüßte. Und die wiederum mehr als 500 Startmeldungen für Latein- und Standardtänze abgaben - ein Rekord, der schon im Vorfeld bei den Organisatoren der Abteilung Gesellschaftstanz vom 1. SSV Saalfeld für zufriedene Gesichter sorgte.

Mit dabei auch richtige Hochkaräter, die das Niveau des Tanzturnieres auf ein neues Level hoben: In der so genannten S-Klasse, der höchsten deutschen Einstufung bei den Tänzern, gehörte mit Malika Dzumaev auch eine Profi-Tänzerin, die bei der jüngsten Staffel von „Lets Dance“ auf dem Parkett wirbelte. Mit ihrem Tanzpartner Mickey Krause überstand sie dort mehrere Runden - und sorgte nun auch am vergangenen Wochenende in Bad Blankenburg für noch mehr Glanz.

„Ich wusste im Vorfeld gar nicht, dass sie sich für das Turnier angemeldet hatte“, sagte Recknagel nach dem Latein-Tänzen in dieser Klasse. Doch natürlich, es machte ihn stolz: „Das ist wie ein Ritterschlag für uns.“ Und es gefiel der jungen Frau, die mit Zsolt Sandor Cseke für Bremen startete: Das nächste Jahr wolle sie wieder dabei sein, verkündete sie in den sozialen Netzwerken.

Der Publikumstanz, die Showblöcke mit dem Bad Blankenburger Carneval Club und dem Thüringer Folkloretanzensemble aus Rudolstadt, der Rote Teppich, auf dem die Tanzpaare in die Stadthalle marschierten - vieles trug dazu bei, dass das Tanzturnier aus Sicht der Teilnehmer, aber auch der Veranstalter ein großer Erfolg wurde. „Auch wenn die Resonanz bei den Tagesgästen ausbaufähig ist.“, sagt Recknagel.

Und auch sportlich war es aus Sicht der Gastgeber erfolgreich: Drei der sechs gestarteten Saalfelder Paare beendeten das Turnier mit dem Landesmeistertitel. Denn erstmals nutzten die Landesverbände aus Thüringen und Sachsen-Anhalt das Turnier für ihre regionalen Meisterschaften.

Ansonsten trugen in den zahlreichen Klassen vornehmlich die Gäste die Turniersiege davon. Und in der Hauptgruppe S Latein? Da nahm – fast erwartungsgemäß – Malika Dzumaev mit ihrem Tanzpartner die liebevoll gestaltete Trophäe entgegen.