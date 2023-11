Tennis: Aufstieg als Saisonhöhepunkt

Zeulenroda-Triebes. Wie es der TC Rot-Weiß Zeulenroda-Triebes schafft, Kinder und Jugendliche an den Tennissport heranzuführen.

Voller Elan und sportlichem Ehrgeiz sind alle Mitglieder des Tennisclubs Triebes im Frühjahr in die neue Tennissaison gestartet. Es wurden hohe Ziele gesteckt und viel trainiert.

Diese Mühen sollten sich in diesem Jahr endlich auszahlen. Die Männermannschaft des TC Rot-Weiß Zeulenroda-Triebes konnte in der Bezirksliga den ersten Platz sichern und somit den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt machen.

Mit fünf Siegen aus fünf Punktspielen beenden die Männer ihre makellose Saison. M. Poppe, D. Polenz, J. Schreiter, S. Rüger, D. Nietsch, L. Birnbaum und C. Racky behielten auch in umkämpften und schweren Matches den Überblick und konnten alles gewinnen. Die Gegner der diesjährigen Bezirksliga kamen aus Jena, Gera, Weimar, Erfurt und Wandersleben. In der nächsten Saison wird dann in der Verbandsliga um Matchpunkte gekämpft. In der anstehenden Winterrunde 2023/2024 sammeln die TC-Herren noch bis März 2024 Spielpraxis gegen Teams aus Gera, Altenburg oder Jena.

Ein weiterer Erfolg der Saison ist der Beginn des Aufbaus eines Kinder- und Jugendtrainings. Es fand auf der Anlage ein Hort-Schnuppernachmittag nach. Mit tatkräftiger Unterstützung von Vereinsmitgliedern konnte den 25 teilnehmenden Kindern der Tennissport nähergebracht werden. An verschiedenen Stationen konnten Geschicklichkeit, Ausdauer, Schnelligkeit und Ballgefühl geübt werden. Der Nachmittag war für alle Beteiligten ein voller Erfolg. Seit den Sommerferien fand erstmalig ein fortführendes Kinder- und Jugendtraining statt. Einmal in der Woche wird für alle interessierten Kinder eine Trainingseinheit angeboten. Der Verein hofft, dass man ein paar Kinder halten und für den Sport mit der gelben Filzkugel begeistern kann.

Wie auch bereits in der letzten Saison fand parallel zum normalen Punktspiel- und Spielbetrieb auf der Anlage, gemeinsam mit den Spielern aus Zeulenroda, eine Vereinsmeisterschaft statt. Gesucht wurden die Sieger sowohl im Einzel als auch im Doppel.