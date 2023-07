Testspiel-Remis für Tanna und Schleiz II

Schleiz. So agierten hiesige Vertreter von der Fußballball-Kreisliga bis zur Thüringenliga.

FSV Schleiz - FSV Orlatal Langenorla 6:2 (3:1)

Am Ende wurde der FSV Schleiz seiner Favoritenrolle gerecht. „In den ersten zehn Minuten wurden wir vom Tempo der Schleizer überrascht. Danach stellten wir uns besser darauf ein und machten insgesamt ein ordentliches Spiel“, sagt Langenorlas Trainer Marcel Neumann. Wie er ergänzt, „… führten individuelle Fehler zu den Gegentoren, die von Schleiz konsequent bestraft wurden. In der Schlussphase gingen bei uns die Kräfte etwas aus. Torwart Lange war an diesem Tag gut aufgelegt.“ Bereits in der 2. Minute ging Schleiz durch Pohl in Führung, die Künzel per Strafstoß nach Foul an Thurmann ausglich. Im Gegenzug schlug der Landesligist durch Saß zurück und baute die Führung vor der Pause durch Nukovic aus. Aber der FSV Orlatal gab nicht auf und kämpfte sich durch Aljirbi zurück. Die Platzherren blieben einer Antwort nicht schuldig und legten noch drei Treffer nach.

SG SV Grün-Weiß Tanna – VfB Pausa-Mühltroff 1:1 (0:1)

Zum Auftakt der Saisonvorbereitung wurden die Tannaer als künftiger Kreisoberligist gegen den Absteiger aus der Landesklasse Sachsen gefordert. Trotz der schweißtreibenden Temperaturen entwickelte sich eine muntere Partie. Die Grün-Weißen hatten die erste Chance durch Hellfritsch, auf der anderen Seite bekam die Kohl-Elf keinen Zugriff im Mittelfeld auf Grünler, der noch an Torwart Schnedermann scheiterte, ehe Krauß den Nachschuss zur VfB-Führung versenkte. Danach kam die Kohl-Elf zu Abschlüssen, die aber nicht zwingend waren. Auf der anderen Seite waren die Gäste in der Mitte des Spiels zielstrebiger. Die Grün-Weißen konnten sich von der Druckphase befreien, schalteten wieder in den Vorwärtsgang und belohnten sich mit dem Ausgleich durch Hellfritsch.

FC Fortuna 91 Plauen – FSV Schleiz II 3:3 (1:2)

Ebenfalls mit einem Remis startete die Schleizer Zweite in die Saisonvorbereitung. Dabei schien der FSV nach knapp einer halben Stunde auf die Siegerstraße einzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt führte er mit 2:0. Der vom FSV Hirschberg nach Schleiz gewechselte Lukas Wöllner erwischte einen Einstand nach Maß und erzielte die Führung, die Eichelkraut per Handstrafstoß ausbaute. Doch der Vogtlandligist glich die Partie nach Toren von Wülfert und Maier aus. Die Gäste ließen sich nicht beirren und gingen durch Nukovic erneut in Führung. Doch auch der FC Fortuna setzte noch einen erfolgreichen Akzent und erzielte durch Römer den Ausgleich.