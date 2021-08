Thüringen-Rallye in Pößneck

Pößneck. So schnitten die hiesigen Fahrer am Samstag in Pößneck ab.

Am Samstag fand mit „Rund um Pößneck“ der Auftakt zum ADMV-Rallye-Pokal mit der 57. Rallye des MSC Pößneck statt. Neben den besten Teams des HJS-DRC (Süd) und DMSB Rallye Cup gingen auch zahlreiche Ostthüringer an den Start.

Bester Fahrer vom gastgebenden MSC Pößneck war René Sebesta (Ranis) mit seiner Co-Pilotin Doreen Zemanik (Plauen) im Opel-Adam-Cup auf Gesamtrang 16 sowie Platz eins in der Klasse RC 5. Einen Platz vor ihm kam der Hermsdorfer Nick Heilborn mit Benjamin Melde als Co (Weida) im BMW M 3 E36 ins Ziel. In seiner Klasse belegte er den 2. Platz. Im gemieteten Opel Adam R 2 wurde das Weidaer Rallye Team Jürgen Gebhardt/Thomas Puchta starke Vierte.