Titelverteidiger Orlatal streicht die Segel

Triptis. Fußball-Kreispokal: Der FSV Orlatal Langenorla unterliegt bei Chemie Triptis. Pößneck schaltet Kahla aus.

So liefen die Spiele der 2. Runde im Kreispokal.

FC Chemie Triptis – FSV Orlatal Langenorla 2:1 (1:0)

In einem temporeichen Spiel musste der Pokalverteidiger vor 120 Zuschauern beim Kreisligisten die Segel streichen. Vor allem Torwart Flamm war ein starker Rückhalt, parierte mehrfach in höchster Not. Auf der anderen Seite wurde Sattler von Jäger bedient und erzielte das 1:0 (16.). Nachdem Rosenberger zuvor bereits den Pfosten traf, schoss er in der 69. Minute den verdienten Ausgleich. Orlatal übte im zweiten Abschnitt viel Druck aus, brachte die Chemiker aber nicht zu Fall. Nachdem sich die Reihen auf beiden Seiten wegen einer Ampelkarte lichteten, nahm Reupsch Maß zum umjubelten Siegtreffer.

SV Moßbach II – FC Thüringen Jena 2:8 (2:2)

15 Minuten roch es nach einer Sensation, denn der Kreisligist führte nach zwei Kontertoren durch Weiss und Bloche mit 2:0. Doch der aktuelle Tabellenführer der Kreisoberliga spielte im weiteren Verlauf seine Vorteile aus und konnte einen verdienten Sieg einfahren. Die Jenaer kamen durch einen Doppelschlag von Triebel und Kowalik zum Ausgleich und drehten nach einem weiteren Doppelschlag von Bittner und Kowalik endgültig die Partie. Weitere Treffer von Bittner (2), Rabia und Kowalik sorgten für den Endstand.

VfB 09 Pößneck II – BSG Chemie Kahla II 6:2 (3:0)

Das Duell der Kreisligisten konnten die Pößnecker für sich entscheiden, die bis kurz nach der Pause durch Tore von Walther, Hoffmann und Schnabelrauchs Doppelpack für eine Vorentscheidung sorgten. Büschel weckte mit einem Doppelschlag nochmals die Hoffnungen der Chemiker aufs Weiterkommen. Aber Hoffmann und Walther machten schließlich alles klar.

SG SV Grün-Weiß Tanna – SG SV Hermsdorf 3:2 (1:1)

Gegen den Favoriten siegten die Grün-Weißen, die vor dem Spiel ihren langjährigen Kapitän Tino Kaiser verabschiedeten, vor knapp 100 Zuschauern verdient. Bereits in der 1. Minute erzielte Fiebig die Führung. Die Heimelf sorgte über Außen immer wieder für Gefahr. Hermsdorfs Bester, Torwart Kurze, verhinderte gleich viermal mit starken Paraden. Ein Kopfballheber von Thomas führte zum überraschenden Ausgleich (31.). Als Kaiser im Strafraum umgestoßen wurde, verwandelte Gebhardt den fälligen Strafstoß zum 2:1 (63.) für den Gastgeber. Doch im Gegenzug erzielte Schulze mit einem sehenswerten Drehschuss den neuerlichen Ausgleich. Die Partie war danach offen. Nach einem Gebhardt-Einwurf drückte Fiebig (74.) aus dem Gewühl heraus den Ball über die Linie zum umjubelten Siegtreffer.

FSV Schleiz II – SV Lobeda 2:1 (0:0)

Verdienter Sieg der Schleizer, die sich das Leben selbst schwerer machten als nötig. Erst im zweiten Abschnitt konnten sie sich belohnen. Jung erzielte in der 55. Minute die Führung, die Porst nach einem Torwartfehler mit dem Hinterkopf in der 73. Minute ausbaute. Nach dem Anschluss durch Ahmeti (86.) warfen die Gäste alles nach vorn, schafften es aber nicht mehr in die Verlängerung.

SG TSV 1860 Ranis – SG Thalbürgel/Bürgel 1:0 (0:0)D

Die Raniser trafen auf einen Kreisoberligisten und konnten in dieser Pokalpartie ein weiteres Erfolgserlebnis feiern. Die Platzherren spielten und kämpften über die gesamte Spielzeit und erarbeiteten sich Vorteile. Es sah schon nach einer Verlängerung aus, als Kapitän Martin Pechmann in der 85. Minute den Siegtreffer der Gäbler-Elf erzielte.

FSV Orlatal Langenorla II – SG SV Gräfenwarth 1:3 (1:1)

Das Kreisklasse-Team aus Langenorla hielt gut dagegen und ging nach einem Missverständnis in der SG-Abwehr durch Polster in Führung. Die Wehrhahn-Elf erzielte noch vor der Pause den Ausgleich durch Jonuzi. Schließlich war es der starke Jonuzi, der mit einem Doppelpack die Partie entschied.

SG VfR Bad Lobenstein III – SG SV Elstertal Silbitz/Crossen/Königshofen II 0:2 (0:0)

Auch im Pokal fand die Wüstefeld-Elf nicht in die Erfolgsspur und musste sich den Gästen aus der Kreisliga Staffel A geschlagen geben. Oehring erzielte in der 53. Minute die Führung und machten in der letzten Minute durch Voitus endgültig den Deckel drauf.

SG TSV 1860 Ranis II – SV Kickers Maua 0:1 (0:0)

Der Club aus der Burgstadt verpasste eine Überraschung und musste sich dem höherklassigen Gast aus der Kreisliga knapp geschlagen geben. Die SG hatte mehr vom Spiel, aber Pech bei drei Alutreffern. Maua setzte dagegen auf wenige Konter. Den entscheidenden Treffer erzielten die Kickers in der 22. Minute durch König.

Bodelwitzer SV – SG VfR Bad Lobenstein II 1:11 (1:6)

Ohne Probleme übersprang der Kreisoberligist die Hürde beim ersatzgeschwächten BSV, der nach einem Eigentor mit einem sehenswerten Schuss durch Mohns den Ausgleich erzielte, im Gegenzug jedoch mit einem weiteren Eigentor den Favoriten auf die Siegerstraße brachte. Die Koseltaler konnten nach Lust und Laune kombinieren. Die Treffer erzielten Wirkus (3), Fuchs (2), Gössinger, Heymer, Kohl per Strafstoß und Kever.

TSV 1898 Oppurg – FSV Hirschberg 0:1 (0:0)

Die Oppurger hatten vor 200 Zuschauern die größeren Spielanteile und vor der Pause die besseren Chancen. Noack bestrafte einen Abwehrfehler in der 85. Minute eiskalt. Bis zum Wechsel hätte die Rudat-Elf führen können, scheiterte unter anderem an Keeper Weber. Die Gäste hatten kurz vor der Pause zweimal durch Wöllner die Führung auf dem Fuß. Im zweiten Abschnitt hatte der TSV mehr Ballbesitz, ließ aber die Durchschlagskraft vermissen, traf durch Paul den Pfosten und handelte sich noch eine Ampelkarte ein.

Weitere Ergebnisse: FC Thüringen Jena III – FSV Grün-Weiß Stadtroda II 2:1, SV Klengel-Serba 09 – SG Union Isserstedt 2:0 (Wertung), SV Schotte Jena III – SC Empor Mörsdorf 3:0, FC Thüringen Jena II – SV Eintracht Camburg 3:4 n.E., SV Lobeda 77 II – SV Eintracht Eisenberg II 0:2.

Frauen-Vogtlandklasse: 1. FC Greiz - SG Mühltroff/Tanna 4:0 (1:0)

Im Spitzenspiel musste die Spielgemeinschaft nach zwei Siegen die erste Saisonniederlage hinnehmen. Dabei verlief die erste Halbzeit sehr ausgeglichen. Nach einer schönen Kombination erzielte Katja Schwarzer (12.) die Führung. Danach hatte die Goj-Elf ihre beste Phase, besaß Chancen zum Ausgleich, doch Julia Weiß verzog aus der Distanz und per Freistoß zweimal knapp. Im zweiten Abschnitt waren die Gastgeberinnen besser. Und bei den Toren war der 1. FC handlungsschneller, die jeweils nach abgeprallten Fernschüssen durch einen Doppelpack von Anabell Franke und Jenny Strunz fielen.