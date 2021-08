Traktor Teichel mit Remis trotz zwölf Ausfällen

Teichel. Die SG Traktor Teichel kann das 2:2 (1:1) bei Jena-Zwätzen fast wie einen Sieg feiern

Vor diesem Vergleich sprach alles für Zwätzen: Heimspiel, besserer Start in die neue Saison – unter anderem ein 5:2 in Moßbach, positive Bilanz in den bisherigen Punktekämpfen und eine katastrophale Ausfallliste bei Traktor: Rößler, Enke, Schröter, Müller-Sachs, Halbauer, Werschowetz, Kirsten, Staskewitsch, Arper, Wolf, Ring und Trinkler. Es fehlte quasi eine komplette Mannschaft!

Mit diesem Rucksack traten die Teicheler den Weg in Universitätsstadt an. Mit Haase und Zacon hatte man sich zwei Akteure aus dem Reserveteam hinzu geholt. Vorweg genommen: Beide lösten ihre Aufgabe bravourös und kämpften wie alle anderen bis zum Umfallen. Bereits nach drei Minuten schien das Unglück seinen Lauf zu nehmen. Ein Freistoß für die Gastgeber, von Strobel getreten, wurde abgefälscht, so dass Torwart Heller machtlos war: 1:0.

Traktor zeigte keine Schockwirkung und verfügte zunächst über die größeren Spielanteile. Eine erste Gelegenheit zum Ausgleich hatte Breuker, dessen Schuss aus guter Position und zirka 15 Metern vor dem Tor aber strich vorbei. Dann allerdings war der gleiche Akteur zur Stelle. Eine schöne Flanke von Haase setzte Breuker per Kopf zum 1:1 in die Maschen. Wenig später hätte Häußer gleichfalls per Kopf beinahe nachgelegt. Da auch seitens der Platzherren so etwas wie eine weitere Möglichkeit vergeben worden war, glätteten sich alle Angriffswogen beiderseits und es ging in die Pause.

Nach Wiederbeginn sorgte zunächst Teichels Zacon für Gefahr. Er war außen durchgebrochen, seinen Schuss aber parierte Keeper Witzenhausen. Dann sah man eine Zeit lang die Zwätzener als das aggressivere und offensivere Team. Ihre Angriffsbemühungen wurden schließlich belohnt. Ein Pass in die Schnittstelle und ein unhaltbarer Schuss aus 16 Metern sorgten für das 2:1 durch Bernewitz (57.).

Anerkennenswert, dass sich die Traktoristen nicht aufgaben und schon gut drei Minuten später die Antwort parat hatten. Ein gelungener Spielaufbau aus der Abwehr heraus brachte die Kugel über Sorge auf Häußer. Dieser legte uneigennützig quer, so dass Zacon mühelos aus der Nahdistanz ausgleichen konnte (61.).

Danach allerdings ebbten die Angriffsbemühungen beiderseits ab. Von Großchancen konnte nicht mehr die Rede sein. Teichel wollte den Punkt nun unbedingt mitnehmen, fightete aufopferungsvoll und wechselte in seiner Not sogar noch den Trainer ein. Die Abwehr hielt und das 2:2 nahm man gerne mit. Unter genannten Umständen kam es für die Gäste einem Sieg gleich. Präsident Ralf Alex spendete seinem Team ein großes Lob und sprach von einem „unbändigen Kampfeswillen und großen Einsatz.“