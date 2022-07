Jena. Am Sonntag ab 6.30 Uhr steht Triathlet Christian Altstadt in der Pflicht, denn dann wird er bei der Challenge Roth an den Start gehen. Was seine Erwartungen sind, wie er sich auf den prestigereichen Wettkampf vorbereitete, wie er Corona überstanden hat und warum er auch seinen Schlafrhythmus änderte, erfahren Sie alles hier...