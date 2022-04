Triptis und Tanna gewinnen deutlich, Mühltroff-Frauen schaffen Remis

Silbitz. So lief es in der Fußball-Kreisliga, Kreisoberliga und der Frauen-Vogtlandklasse:

Kreisoberliga: SG SV Elstertal Silbitz/Crossen - FSV Orlatal Langenorla 1:5 (1:2)

Mit einer starken Leistung konnten die Orlataler einen verdienten Sieg einfahren und den zweiten Tabellenplatz festigen. Der Reich-Elf gelang ein Auftakt nach Maß, bereits in der 2. Minute erzielte Barth die frühe Führung. Die Platzherren konnten den Schock gut verdauen und nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste durch Fischer (23.) ausgleichen. Doch fast im Gegenzug brachte Rosenberger nach einer schönen Kombination die Gäste erneut in Führung. Diesen Vorsprung ließ sich der FSV nicht mehr nehmen. Als Thrumann kurz nach Wiederanpfiff per Abstauber der dritte Treffer gelang, war die Partie entscheiden. Die Spielgemeinschaft musste sich nach knapp einer Stunde durch den Gegentreffer zum 1:4 von Künzel mit der Niederlage abfinden. Schließlich war es Torjäger Barth vorenthalten, mit einem Handstrafstoß den Schlusspunkt zu setzen.

Schnelles Spiel - Alles zum FC Carl Zeiss Jena Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zum FCC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kreisliga: SG SV Grün-Weiß Tanna – FSV Hirschberg 3:0 (2:0)

Vor 130 Zuschauern konnten sich die Grün-Weißen im Derby gegen Hirschberg verdient durchsetzen. Die Kohl-Elf begann druckvoll und ging durch Woydt per Flachschuss in Führung. Hirschberg versuchte ins Spiel zu finden, konnte aber nach vorn keine Akzente setzen. Nachdem Woydt das 2:0 auf dem Fuß hatte, baute Fiebig per Kopf die Führung aus (36.). Als ein Abseits-Tor von Dietrich nicht gegeben wurde, traf Gebhardt nach einem Solo den linken und rechten Innenpfosten, ehe Fiebig mit einem Heber für die Entscheidung sorgte (70.).

SG TSV 1860 Ranis – SV 1990 Ebersdorf 0:2 (0:0)

Eine große Überraschung gelang den Ebersdorfern, die im Abstiegskampf einen Befreiungsschlag landeten. Dabei erzielten sie nicht einmal selbst die Tore, sondern den Platzherren unterliefen zwei Eigentore. Außerdem lief Gäste-Torwart Scheiding zu Hochform auf, der im zweiten Abschnitt mit mehreren Glanztaten aufwartete. Die Ludewig-Elf ging kurz nach der Pause nach einer Ecke in Führung, die sich der SG-Keeper selbst ins Tor legte. Ein Rückpass von Ackermann führte zum 0:2 (56.). Die SG antwortete mit wütenden Angriffen, scheiterte aber am kämpferischen Einsatz der Gäste.

FC Chemie Triptis – SG VfR Bad Lobenstein III 8:0 (2:0)

Nach so einem Kantersieg sah es nach einer halben Stunde nicht aus. Obwohl der FC Chemie mehr vom Spiel hatte, hielten die Gäste gut dagegen. Als Linke per Kopf den Torreigen in der 34. Minute eröffnete, brachen bei der SG alle Dämme. Bemerkenswert, dass vier Treffer durch Foulstrafstöße fielen, die Reupsch, Sattler, Linke und Jäger sicher verwandelten. Dazwischen erzielte Dannhauer das 3:0. Moradie traf zum 6:0, ehe Reupsch in der 80. Minute den Schlusspunkt setzte.

VfB 09 Pößneck II – TSV 1898 Oppurg 2:2 (0:1)

Eine gerechte Punkteteilung gab es im Derby, in dem in der 1. Halbzeit nur die Gäste durch Conrads Freistoßtor für einen Höhepunkt sorgten. Nach der Pause nahm die Partie an Fahrt auf. Vor allem der VfB blies zum Angriff und nach Vorarbeit von Trunk erzielte Bursuc den Ausgleich. Die Heimelf blieb am Drücker, nach einem Handspiel im TSV-Strafraum blieb der Pfiff aus. Stattdessen gab es Strafstoß auf der anderen Seite, aber Pernt scheiterte an Keeper Pechmann. Machtlos war dieser beim Freistoßtreffer der Gäste durch Rein. Aber die kampfstarke Lucanus-Elf konnte sich mit dem verdienten Ausgleich durch ein Solo von Trunk belohnen.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – FSV Schleiz II 2:2 (1:1)

Die Blau-Weißen hatten bereits den Dreier vor Augen, doch in letzter Minute konnte Porst per Kopf dem Spitzenreiter einen Zähler retten. Schleiz hatte die bessere Spielanlage, die Platzherren hielten kämpferisch dagegen. Der FSV ging früh durch Greiner in Führung, die Opel in der 37. Minute ausglich. Im zweiten Abschnitt lauerte Neustadt auf Konter, die sie aber nicht nutzen konnten. Auf der Gegenseite traf Greiner per Kopf den Pfosten. Das Spiel lag in der Schlussphase, als Neubauer per Abstauber zur Führung traf, ehe die Kunte-Elf die Niederlage noch abwenden konnte.

SG SV Gräfenwarth – LSV 49 Oettersdorf 4:2 (3:0)

Im Abstiegskampf können die Gräfenwarther neue Hoffnung schöpfen. Den Grundstein für den verdienten Dreier legte die Wehrhahn-Elf in einer furiosen Anfangsphase, in der sie nach fünf Minuten durch Tore von Mihoc, Messing und Novac mit 3:0 führte. Die Gäste konnten sich danach festigen, im zweiten Abschnitt gelang durch Schmitz (54.) der erste Treffer. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten, mit seinem zweiten Treffer sorgte Mihoc nach knapp einer Stunde für die Vorentscheidung. Mehr als der Treffer durch Müller zur Ergebniskosmetik sprang für die Gäste nicht heraus.

Frauen Vogtland-Klasse: SG Mühltroff/Tanna – SV Coschütz 3:3 (2:2)

Zum Auftakt der Rückrunde in der Frauen-Vogtlandklasse musste sich die Spielgemeinschaft mit einem Punkt zufriedengeben. Dabei besaß die Goj-Elf klare Feldvorteile und ein deutliches Chancenplus. Aber die Grün-Weißen ließen wie in den letzten Spielen eine Vielzahl an Chancen liegen und hatten beim Abschluss auch Pech, als sie fünfmal nur Alu trafen. Dazu leisteten sie sich im Defensivverbund Nachlässigkeiten, die die Gäste konsequent bestraften. Nach einem Pass von Vanessa Sachs erzielte Michelle Buse die frühe Führung, die Madeleine Dietzsch nach knapp einer Viertelstunde egalisierte. Ina Zypro gelang mit einem Solo die erneute Führung. Die Coschützerinnen konnten durch Antje Bernhardt und durch die sträflich frei stehende Melanie Lenk die Partie drehen. Schließlich war es Michelle Buse, die mit einem Drehschuss den verdienten Ausgleich erzielte (65.).