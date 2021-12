Turnplatz hinter der Schillerkirche

Jena. Jenaer Sporthistorie: 1885 wurde der Turnverein Wenigenjena gegründet...

In der Jenaer Sportgeschichte aus der Zeit vor 1945 gelten der 1. Sportverein (1. SV) und der Verein für Bewegungsspiele (VfB, heute USV) als die Leichtathletik-Vereine der Stadt, was die Breite und Leistungsstärke angeht. Spätestens seit Mitte der 1920er gab es aber auch die „Freie Sportvereinigung“, die zum Arbeitersportkartell Jena gehörte sowie einen Arbeiter Turn- und Sportverein in Wenigenjena mit Leichtathletikgruppen.

Anfänglich hieß letzterer FC Wacker, später hatte er unter dem Namen Turn- und Sportverein Jena-Ost seine Heimstadt auf dem stätischen Fußballplatz am Gries.

Für Jena-Ost, beziehungsweise Wenigenjena war allerdings der Turnverein Wenigenjena der bedeutungsvollere, der sich durchaus mit den beiden großen Turnvereinen im Stadtgebiet, dem Turnverein 1867 und der Turngemeinde messen konnte.

Fotos aus Privatsammlungendokumentieren Vereinsleben

Dank umfangreicher Fotos und Dokumente, die wir von Manfred Otte bekamen, kann man Teile der Geschichte des Vereins gut rekonstruieren. Aus den Fotoalben seiner Vorfahren und Verwandtschaft, zu der auch die Familien Meichsner, Rödiger und Bürger gehörten, die zu den Wenigenjenaer „Urgesteinen“ des Turnvereins gehörten, sind viele Fotos erhalten.

Dieser Turnverein wurde 1885 gegründet. Kurzzeitig scheint es noch einen Turnerbund Wenigenjena gegeben zu haben, von dem allerdings wenig überliefert ist. Außerdem wird um 1900 ein Fußballverein „Triumph Wenigenjena“ erwähnt.

Zu den führenden Akteuren des Vereins gehörte der langjährige Vorsitzende – der Optiker Gustav Wagner. Unter seiner Leitung fand 1905 ein Bezirksturnfest in Wenigenjena statt. Stammlokal des Vereins war der Ratskeller, wie die „Grüne Tanne“ einst genannt wurde. Dort wurde Saal auch zum Winterturnen genutzt. Und dort wurde auch das Bezirksturnfest veranstaltet.

Von den Jenaer Turnern überbrachte der Gymnasialturnlehrer Hermann Herbart die Glückwünsche. Anschließend ging es mit einem Umzug zum Festplatz. Wo sich dieser befand,ist nicht überliefert. Auf späteren Fotos kann man ihn zwischen der Schillerkirche und der Ostschule verorten.

Ein erst jetzt aufgefundenes Foto aus der Zeit um 1930 zeigt Mitglieder des Vereins beim Weitsprung auf diesem Turnplatz. Im Hintergrund erkennt man eine Laufbahn. Damit war dieser Platz nach dem Universitätssportplatz und dem Ernst Abbe Sportfeld der dritte in Jena mit einer Laufbahn. Alle drei wurden von Vereinen gebaut und gehörten nicht der Stadt Jena.