Über 5000 Fotos und Texte aus der Historie des FC Einheit

Hartmut Gerlach in seinem Büro, in dem er viel jüngere Fußball-Historie angesammelt hat.

Rudolstadt. In exakt 500 Folgen blickte Hartmut Gerlach in den vergangenen 17 Monaten auf die Geschichte des FC Einheit Rudolstadt zurück

Beim FC Einheit ist jetzt ein Kapitel beendet worden, die im deutschen Landen wohl ihresgleichen sucht: Die Serie zur Vereinsgeschichte des Vereins wurde nach 500 Folgen beendet - vorerst.

Als sich der Vereinssprecher Hartmut Gerlach am 19. März 2020 entschloss, auf Grund des ersten Lockdowns eine Serie zur Vereinsgeschichte zu starten, war natürlich nicht abzusehen, dass die Zeit ohne Fußball unendlich lange werden würde. Der 3:2-Sieg der Oberligamannschaft beim VfL Halle am 7. März 2020 sollte die letzte Partie im Spieljahr 20019/20 sein.

„Ein Grund für die Erstellung von insgesamt 500 Folgen war neben der fußballlosen Zeit aber auch die Tatsache, dass der FC Einheit Rudolstadt am 11. November 2020 den 70. Geburtstag begehen würde“, sagt Gerlach bei seinem Blick zurück. Dafür lagen, insbesondere durch die Arbeitsgruppe um Vorstand Lars Wernicke, schon Konzepte ausgearbeitet in der Schublade. Doch die Planungen mussten abgebrochen werden, denn auch die neue Saison 20/21 wurde ab dem 24. Oktober 2020 erneut annulliert.

So blieb nur die Motivation, die Vereinsmitglieder und auch alle Interessierten durch Fotos und Texte zur Vereinsgeschichte dazu zu bewegen, die Internetseite des FC Einheit oder Facebook anzuklicken und sich, so sie schon etwas älter waren, an 70 Jahre Einheit Rudolstadt zu erinnern.

Mit Fotos aus dem Jahr 2004, die, wahllos herausgesucht, Nachwuchsmannschaften von vor 16 Jahren zeigten, begann an jenem 19. März 2020 alles. „Und da genug Material vorhanden war, wurde es nun, anders als vorgesehen – denn da sollten die Einheit-Folgen in unregelmäßigen Abständen eingestellt werden – eine Serie die, Urlaub und wenige Feiertage ausgenommen, täglich erschien“, berichtet Gerlach.

Nicht wenige ehemalige und aktuelle Vereinsmitglieder fanden Gefallen an den Folgen und stellten selbst Bildmaterial zur Verfügung. Erich Mörtl, Gerhard Günter, Volker Klein, Gerd Liebmann, Winfried Matiss oder auch Sebastian Miclo steuerten so manches „Schmankerl“ bei. Und auch eine Projektarbeit von Schülern der Rudolstädter Schillerschule zur Vereinshistorie wurde verwendet.

Nach den noch wenigen Beiträgen in den ersten Folgen waren es dann meist zehn Artikel und Bilder, die täglich eingestellt wurden. Als am 19. Februar 2021 die Homepage des FC Einheit von einem Tag auf den anderen „verschwand“, nutzte der Vereinssprecher die Facebook-Seite der Einheit. Mehr als 5000 Fotos und Texte sind so in den zurückliegenden mehr als 17 Monaten der zumeist fußball-losen Zeit veröffentlicht worden.