USV Vimodrom Baskets Jena: Im zweiten und dritten Viertel Partie verloren

Jena. Gegen die Basketballerinnen der TG Neuss Tigers unterliegt das Zweitliga-Team von Trainer Thomas Fritsche mit 67:74

Thomas Fritsche musste nicht lange überlegen. Der Trainer der USV Vimodrom Baskets Jena kam nach der 67:74-Niederlage am Sonnabend gegen die TG Neuss Tigers in der 2. Bundesliga umgehend auf das zweite Viertel der Begegnung zu sprechen. „Da hatten wir eine schwache Phase; haben von außen nicht getroffen, haben aber daran festgehalten, anstatt Sydney Kopp in der Mitte zu suchen. Beim Umschaltmoment haben dann stets ein paar Spielerinnen geschlafen, sodass Neuss 31 Punkte in dem Viertel erzielen konnte – und das ist einfach zu viel“, resümierte der USV-Trainer, dessen Spielerinnen bei einem Halbzeitstand von 35:47gen Kabine aufbrachen.

Der Anfang des dritten Viertels kam ähnlich daher, doch Fritsche reagierte und passte das USV-System in der Defensive an. „Das hat dann ganz gut funktioniert.“ Insbesondere Annika Schwarz habe in jener Phase überzeugt und gekämpft. Sie habe die Jenaerinnen zurückgebracht, betonte Thomas Fritsche, dessen Basketballerinnen beim Stand von 51:65 in das finale Viertel zogen.

Am Ende habe es sein Team jedoch verpasst, den Rückstand auf die Basketballerinnen aus Nordrhein-Westfalen weiter zu verringern. Spielerische Details und Unaufmerksamkeiten seien in erster Linie dafür verantwortlich gewesen – und die würden in dieser Liga ad hoc bestraft werden, so der USV-Coach. „Doch da haben wir das Spiel nicht verloren, sondern im zweiten Viertel und anfangs des dritten Viertels.“

Nichtsdestotrotz, er habe am Sonnabend einen Fortschritt ausmachen können – zum einen. Zum anderen verwies Thomas Fritsche jedoch auch auf den Umstand, dass drei seiner Leistungsträgerinnen nicht ihr volles Potenzial abrufen konnten: Sydney Kopp, Sarah Bennett und Lilly Feistkorn.