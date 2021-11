Vital Rudolstadt mit klarem Sieg gegen Spitzenreiter

Rudolstadt. Deutliche Erfolge in der Volleyball-Stadtliga für Kleingeschwenda, Vital und Siemens Rudolstadt

Deutliche Resultate gab es in drei Spielen der Volleyball-Stadtliga. So gewann Siemens Rudolstadt beim VC Schwarza mit 3:1, wobei man im ersten Satz um den Heimsechser Angst haben musste (17:25). Danach erwachten die alten Herren des VC Schwarza und konterten im zweiten Satz erfolgreich (25:16). Der dritte Satz war hart umkämpft und bis zum 10:10 ausgeglichen. Anschließend zogen die jungen, wilden Siemensianer leicht davon und hielten den Abstand bis zum Ende des Satzes (25:20). Am knappsten wurde es dann im vierten und letzten Satz der Partie. Der VC Schwarza legte noch mal alles in die Waagschale und führte immer leicht, ehe dann die Gäste beim 20:20 erstmals ausglichen und am Ende knapp die Nase mit 25:22 vorn hatten. Zum Schluss musste man neidlos den verdienten Sieg der Gäste in einem äußerst fairen Spiel anerkennen.

Für den SSV Kleingeschwenda stand gegen die Thimmendorfer Volleytiere nach dem ersten Saisonspiel gleich das nächste Heimspiel auf dem Programm. Kleingeschwenda hatte zu Beginn wieder Probleme, auf Betriebstemperatur zu kommen. Die erste Führung erlangte man durch einen Angriff des Zuspielers bei 15:14. Anschließend konnten alle Angreifer ihre Stärken ausspielen und der erste Satz ging sicher an die Hausherren (25:18). Im zweiten Satz stellte der SSV um und die Volleytiere machten vor allem mit ihren Angaben mächtig Druck. Mit einer Flatterangabenserie kämpfte sich der Gastgeber aber zurück in den Satz und lag plötzlich 20:19 vorn. Die Volleytiere ließen sich davon aber nicht beeindrucken, drehten den Satz nochmals und kamen nach dem 25:22-Erfolg zum verdienten Satzausgleich.

Der SSV begann den dritten Satz etwas stabiler. Doch die Volleytiere schnupperten beim 22:21 schon am Satzgewinn, der ihnen dann doch nicht gelang. Vier Punkte in Folge reichten dem Gastgeber für das 25:22. In Durchgang vier war die Moral der Gäste scheinbar gebrochen, Kleingeschwenda hatte sich offensichtlich gut eingespielt. Die Volleytiere blieben bei ihren eigenen Angriffen nun auch immer öfter im Block und am Netz hängen. Die Gastgeber brachten den Satz mit 25:15 sicher nach Hause. Und so startete Kleingeschwenda doch noch mit der Maximalpunktzahl in die Saison und hat nun die schwere Auswärtsaufgabe bei Siemens vor der Brust, wo man in den vergangenen Jahren nicht viel holen konnte.

Einen überraschend deutlichen Erfolg feierte zudem der Vital-Sechser gegen den SV 1883 Schwarza (FES). Bis zum Stand von 9:9 blieb man auf Augenhöhe, dann zogen die Gäste auf 18:14 davon. Zum Satzgewinn reichte es dennoch nicht: Dank eines starken Mittelangreifers drehte Vital den Satz noch zum 25:22.

Im Durchgang zwei gingen die Schwarzaer mit 10:5 in Front, Vital musste früh eine Auszeit nehmen. Wie ausgewechselt wurde nun deutlich mehr Druck auf die gegnerische Mannschaft ausgeübt. Eine schöne Serie mit druckvollen und variablen Aufschlägen und immer wieder die starken Aktionen der Mittelangreifer/Mittelblocker sorgten dafür, dass die Heimmannschaft schnell wieder mit 15:11 die Führung übernahm. Und diese gaben sie bis zum Stand von 25:17 auch nicht mehr ab.

Im dritten Satz schien nun alles zu Gunsten der Vitalen zu laufen. Schön herausgespielte Punkte und zum Teil spektakuläre Aktionen in der Feldarbeit sorgten schnell für eine 12:7-Führung der Heimmannschaft. Aber die Gäste wollten sich nicht so einfach geschlagen geben, sie kämpften um jeden Ball und erarbeiteten sich druckvolle Aktionen am Netz. Das Spiel war nun wieder ausgeglichen und alles wieder offen. Erst eine Aufschlagserie des Mannschaftskapitäns sorgte für die benötigen Punkte. Mit einem knappen 25:23 wurde auch der dritte Satz und somit das Spiel mit 3:0 gewonnen.