Vom Leichtathletik-Talent zum Kegel-Abteilungsleiter in Bad Köstritz

Bad Köstritz. Der 74-jährige Bad Köstritzer Jürgen Trinks kann nicht von sportlicher Betätigung lassen.

Ohne Sport geht es für Jürgen Trinks nicht. Der 74-Jährige hat in seinem Leben schon viel mitgemacht. Sein erstes Mitgliedsbuch stammt vom September 1962, als er auf Geheiß seines Lehrers und Trainers Horst Krinke gleich zum stellvertretenden Sektionsleiter Leichtathletik von Chemie Bad Köstritz berufen wurde.

„Horst Krinke war Geschichts- und Geografie-Lehrer. Er war eine imposante Erscheinung, kam meist im Anzug in die Schule und wusste uns Schüler zu begeistern. Erst waren wir bei Schulsport-Wettkämpfen aktiv. Dann wurde aussortiert. Ich habe es damals bis in die Bezirksauswahl geschafft“, erinnert sich Jürgen Trinks. „Die Hochsprunganlage wurde damals mit Sand präpariert. Als Speere dienten alte Pionierwimpel, die meist nach dem dritten Wurf auseinanderbrachen. Die Kugeln waren nicht rund. Einen Diskus in der Hand zu halten, war schon eine Auszeichnung.“

1965 errang Jürgen Trinks in Wünschendorf den Kreisspartakiade-Sieg im Diskuswerfen mit 28,05 m. Während es den gebürtigen Langenberger zur Ausbildung nach Halle an die Berufsschule für Post- und Fernmeldewesen verschlug, fand er in der Saalestadt seine große Liebe, der später auch die beiden Söhne Guido und Gunnar entsprangen. Mit Ehefrau Jutta ist er mehr als 55 Jahre verheiratet. „Nach Halle hat mir Horst Krinke anfangs noch Trainingspläne mitgegeben. Doch irgendwann war die Belastung durch die Arbeit zu groß“, erinnert sich Jürgen Trinks, der über den Post-Betriebssport und den Armeesport den Kontakt zur körperlichen Betätigung aber nie abreißen ließ. Persönliche Bestleistungen von 12,2 s über 100 m, 43,50 m mit dem Speer oder 10,46 m mit der Kugel konnten sich durchaus sehen lassen.

Als er später im Betriebsteil Gera des VEB Carl Zeiss Jena tätig wurde, kehrte er nach Bad Köstritz zurück. Nach der politischen Wende arbeitete er in Gera bei der Schlosssicherungen Gera GmbH. Seine Rückkehr zur Leichtathletik verhinderte ein Sturz von der Leiter. Später traf er Werner Doberauer wieder, den er vom einstigen gemeinsamen Schlagballwerfen kannte, wodurch der Kontakt zum Kegeln zustande kam. „In jungen Jahren hatte ich mir auf der alten Kegelbahn in Bad Köstritz mein Taschengeld beim Kegelaufstellen aufgebessert“, erinnerte sich Jürgen Trinks, der nun seit 2007 aktiver Kegler ist und sich in seinen Leistungen stetig verbesserte.

Bei Kreismeisterschaften schaffte er es aufs Podest, bei Landestitelkämpfen unter die Top Ten. „Für einen Quereinsteiger eine ordentliche Leistung. Schließlich habe ich das nicht gelernt“, so der 74-Jährige, Nach dem Elster-Hochwasser 2013 und der Inbetriebnahme der hochmodernen Vier-Bahnen-Anlage wurde er auch zum Kegel-Abteilungsleiter des TSV Elstertal Bad Köstritz gewählt.

Sechs Mannschaften hat der Verein im Wettspielbetrieb. Jürgen Trinks selbst spielt mit den Senioren B in der Landesklasse und ist dort derzeit nach sechs Spieltagen Fünfter in der Einzelwertung, während sein Team unter neun Mannschaften auf Rang acht rangiert. In beiden Klassements soll es noch weiter nach oben gehen.

„Bis letzte Woche habe ich noch geführt. Aber die verflixte Bahn in Nöbdebitz hat mir erst einmal den Durchschnitt vermasselt“, erzählt er. Auch wenn es nur um Breitensport geht, ehrgeizig ist Jürgen Trinks immer noch.