Rostock. Eine 16-köpfige Jenaer Delegation wird am Wochenende bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U18 und der U20 in Rostock antreten. Größte Hoffnungsträgerin aus den Reihen der LC-Akteure ist Kugelstoßerin Chantal Rimke, für die es an der Küste nicht allein um nationale Weihen geht.