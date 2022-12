Kahla. In dieser Saison scheint einiges möglich für die Fußballer der BSG Chemie Kahla. Die Hinrunde in der Landesklasse beendete das junge Team mit 20 Punkten und Tabellenplatz sechs – darüber zeigt sich auch Coach Thomas Hurt ein wenig überrascht. Was der Trainer sonst noch zur Hinrunde und auch zur kommenden Rückrunde zu sagen hat, erfahren Sie alles hier...