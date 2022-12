Port of Spain. Ludmilla Günther erblickte in Jena das Licht der Welt, doch sie wuchs in Trinidad und Tobago auf, wo sie sich seit einigen Jahren intensiv dem Surfen widmet – wie es dazu kam, dass sie in der Karibik aufwuchs, was das Besondere am Surfen für sie sei, wie sich das Leben auf dem Inselstaat gestaltet und wie die 14-Jährige mit ihren Eltern dort Weihnachten feiert, erfahren Sie alles hier...