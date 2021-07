Wetteifern um die Kreispokale Jena-Saale-Orla

Im Halbfinale kam es bei den C-Junioren zur Partie des VfR Bad Lobenstein in den grünen Trikots gegen die SG Oettersdorf/Tanna.

Tanna/Neustadt. Am Samstag und Sonntag steigen in Tanna beziehungsweise Neustadt die Fußball-Finalspiele der C- und B-Junioren.

Was die Großen können, das können die Kleinen auch – zumindest im Fußball. Dort stehen am Wochenende zwei Kreispokal-Finalspiele der Saison 2020/21 im Nachwuchsbereich an.

Bei den C-Junioren treffen am Samstag, ab 10.30 Uhr in Tanna, die SG LSV 49 Oettersdorf und der JFC Saale-Orla aufeinander. Die Spielgemeinschaft aus Oettersdorf/Tanna setzte sich in ihrem Halbfinale mit 6:2 beim VfR Bad Lobenstein durch. Enger ging es für den Jugendfußballclub Saale-Orla zur Sache, der mit 2:1 bei Eintracht Camburg siegte. Geleitet wird die finale Partie von Schiedsrichter Andreas Goretzky.

Neustadt kampflos ins Finale

Eine Jugendklasse älter duellieren sich am Sonntag bei den B-Junioren der SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla und der FC Thüringen Jena II. Die Jenaer, deren Männermannschaft diese Saison nur knapp das Endspiel um den Thüringer Landespokal verpasste, gewannen in der Vorschlussrunde deutlich mit 5:1 gegen den SV Eintracht Eisenberg.

Blau-Weiß Neustadt kam gegen den SV Hermsdorf/Thüringen kampflos ins Finale. Angepfiffen wird durch Schiedsrichter Marcus Hölbig um 10.30 Uhr in Neustadt. Zu beiden Spielen hofft der verantwortliche KFA Jena-Saale-Orla auf ein reges Interesse der Zuschauer – denn diese sind unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen uneingeschränkt zugelassen.