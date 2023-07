Wie dem Jenaer Eugen Popp seine Tollkühnheit zum Verhängnis wurde

Jena. Jenaer Sporthistorie: Eugen Popp gilt als engagierter Gründungsvater des heutigen USV Jena. Dann kam der Krieg...

In einem der letzten Beiträge konnten wir das älteste Speerwurffoto aus Jenas Sportgeschichte von 1911 vorstellen, auf dem Eugen Popp den Speer am äußersten Ende anfasst und wirft.

Eugen Popp und Oscar Leonhardt gelten als die Gründerväter des heutigen USV Jena, der 1911 als Verein für Bewegungsspiele (VfB) ins Leben gerufen wurde.

Eigentlich ist aber Hermann Peter der Vater des USV, hat er doch mit der Schaffung des heutigen Universitätssportzentrums ab 1893 erst die Grundlagen für den Jenaer Vereinssport gelegt.

Im gleichen Jahr entstanden der Jenaer Fußballverein, der Vorläufer des FC Carl Zeiss und die Tennisgruppe. Hermann Peter bezeichnete sich als Schriftführer der Tennisspieler, die später eine eigenständige Abteilung im VfB wurden.

Lobeshymnen in Zeitungsberichten

Zurück zu Eugen Popp: Er war in der Mitteldeutschen Sportlandschaft so bekannt, dass man ihm 1921 in einem Artikel in der Verbandszeitschrift folgendes Denkmal setzte:

„1910 tritt Popp auf den Plan. Seit Auftreten dieses hervorragenden Sportsmannes beginnt eine neue Epoche in der Geschichte des Jenaer Sportes. Er gab den Anlass zur Gründung des Vereins für Bewegungsspiele Jena im Jahre 1911. Während bis dahin lediglich der Fußballsport gepflegt wurde, wurde nunmehr der Sport auf eine viel breitere Basis gestellt. Der Leichtathletik und dem Stockball wird nunmehr in Jena eine Pflegestätte bereitet. Mit Dr. Leonhardt hat Popp den Verein zu Erfolgen geführt, die ein Beispiel in der Geschichte der deutschen Sportvereine suchen. Hätte nicht der Ausbruch des Krieges allem Streben ein Ziel gesteckt, so hätte zweifellos der VfB unter Führung von Popp höchste Ziele erreicht. Popp wurde auch Soldat, und zwar einer, der durch seine Tüchtigkeit und seine Leistungsfähigkeit bald das ganze Regiment in Erstaunen setzte. Er war nur ganz kurze Zeit im Felde. Sein waghalsiger Mut und seine Tollkühnheit wurden ihm zum Verhängnis. Bei einem Sturmangriff in Frankreich traf ihn eine Kugel. Popp war ein Sportsmann, der den Ehrentitel im vollen Maße verdient.“

Noch im gleichen Jahr wurde bekanntgegeben, dass man für Eugen Popp einen Leichtathletik-Pokalwettkampf ins Leben rufen wird. Ab 1919 fanden diese Erinnerungswettkämpfe beim VfB Saalfeld 06 statt. Vermutlich stammte Popp aus Saalfeld.

Im Jenaer Adressbuch von 1914 wird er als Bankbeamter in der Schlossgasse 8 geführt. Neben seiner Funktionärstätigkeit taucht er in Zeitungsberichten als Spieler der Fußballer und Hockeyspieler des VfB in Mannschaftsaufstellungen und als guter Leichtathlet auf, der als Mehrkämpfer 1913 in den Olympiakaderkreis für 1916 aufgenommen wurde.