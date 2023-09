Wie sich der TSV Bad Blankenburg den Kindertag versüßte

Bad Blankenburg. Bad Blankenburgs Kreisoberliga-Fußballer erleben zum Feiertag eine große Kulisse im Derby gegen Schwarza.

Vor großer Kulisse, 323 Zuschauer sahen sich das Kreisoberliga-Spiel am Kindertag zwischen dem TSV Bad Blankenburg und dem SV Schwarza an, gewannen die Hausherren am Ende verdient mit 3:0.

Wohlwissend, dass die Fußballer aus dem Gemeindetal schon früh in der Saison personell auf dem Zahnfleisch gehen, wollte der Gastgeber den Kontrahenten nicht unterschätzen und spielte konzentriert gegen eine auf Konter lauernde Mannschaft. Mit Dustin Jaksch gab es es einen Doppeltorschützen in den Reihen der Männer vom Hainberg. Er erzielte nach Vorarbeit von Philipp Vofrei das wichtige 1:0 (27.).

Der ansonsten fehlerfreie SV-Torhüter Raymond Salomon musste sich dann in der 35. Spielminute ein zweites Mal geschlagen geben, als ihn Dustin Jaksch mit einem starken Freistoß auf das lange Eck überraschte – 2:0 (35.). Am Ende der ersten Spielhälfte hatten die Gäste zwei Mal die Gelegenheit auf den Anschlusstreffer: Luca Kröckel verfehlte das Tor mit einem Distanzschuss aber knapp (41.). TSV-Torhüter Tony Herzog hielt danach gegen den freien Oswin Brückner hinten die Null (45.).

Wichtig war für die Hausherren, dass Ben Schewior direkt nach Wiederanpfiff für die Vorentscheidung sorgte. Nach klugem Anspiel von Geburtstagskind Jonas König winkelte er das Spielgerät zum 3:0 aus 18 Metern ein und belohnte sich für seine gute Tagesleistung. In der 68. Spielminute hatte nach einem Eckstoß Anton Schiffner die Riesengelegenheit zum Schwarzaer Ehrentreffer. Aber der aufmerksame TSV-Abwehr-Boss Patrick Fiur machte den Ball noch auf der Torlinie fest.

Fast hätte Bad Blankenburg dann noch das 4:0 erzielt. Der Querbalken sorgte jedoch dafür, dass es nicht dazu kam (80.). Das Spiel endete 3:0. Der TSV Bad Blankenburg durfte nach Abpfiff des tadellosen Schiedsrichters Alex Schindler (Bad Berka) den Derby-Sieg hochverdient feiern.