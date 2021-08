Wieder keine Tore im Derby zwischen Traktor Teichel und FC Saalfeld

Teichel. Drei Wochen nach dem Pokalspiel trennen sich Traktor Teichel und der FC Saalfeld in der Fußball-Landesklasse 0:0.

Nach der Auftaktniederlage von Pößneck wollten die Teicheler nicht noch einmal verlieren, um den totalen Fehlstart zu vermeiden. Fazit nach 90 Minuten: Letztendlich gelungen!

Das erste Achtungszeichen setzten die Gastgeber in Person von Sorge schon in der 2. Minute, doch FC- Torwart Jockiel kratzte die Kugel über die Latte zum Eckball. Zehn Minuten später hatte Youngster Häußer Sorge mit klugem Pass geschickt. Doch der Routinier wollte uneigennützig ablegen, hier hätte er seine Schussposition nutzen können. Dann der erste „Riese“ des Spiels. Häußer strebte allein Richtung FC-Tor, aber er zielte daneben (20.). Im Gegenzug dann die gleiche Gelegenheit für Saalfeld. Zwei Akteure tauchten vor Teichels Keeper Heller auf. Der konnte in großer Manier den Schuss nach quergelegtem Ball halten.

Wenig später war Heller erneut gefragt. Diesmal forderte ihn Kleyla mit einer Möglichkeit nach Fehlschlag in der Abwehr der Platzherren. Der Traktor-Schlussmann wurde wiederum Sieger eines Duells. In der 34. Minute stand dem Torhüter das Glück zur Seite, weil Kühne die Flanke von Weber aus fünf Metern drüber köpfte.

Nach flottem Gegenstoß im Ergebnis einer FC-Ecke lief Sorge allein Richtung Saalfelder Gehäuse, doch in Form des Abseitspfiffes kam die Bremse (38.). Generell verloren manche Angriffe der Einheimischen an Wirkung, weil sie oft in Unterzahl vorgetragen wurden. Andererseits bannte man derart etwas die Konter der stets gefährlichen Gäste.

Die Aussage bezüglich ihrer Gefährlichkeit untermauerten die Kreisstädter in der Startphase von Halbzeit zwei erneut. Erst musste der zunehmend zur Aktion gezwungene Traktor-Schlussmann Heller abtauchen, um einen Einschlag zu verhindern. Dann kam Kleyla, halbrechts durchgestartet, allein auf ihn zu. Heller machte sich breit und rettete wiederum.

Die Gornitztaler bemühten sich desgleichen um Offensivaktionen. Diese erreichten aber nicht die klare Wirkung. Die Freistöße wurden meist abgefangen, andererseits klappte die Abseitsfalle des Favoriten recht gut, bei zwei Standards verfehlte man den Jockiel-Kasten. Echte Aufregung in der 77. Minute nach einem vermeintlichen Foul am Jüngsten auf dem Platz, dem Teicheler Häußer. Diese sollte sich alsbald legen.

Zehn Minuten vor Ultimo gab es nach Eckstoß des FC noch einmal eine Spieleransammlung im Strafraum der Einheimischen. Wer auch immer den Ball traf, ins Tor jedenfalls ging er nicht. Die Blicke zur Anzeigetafel nahmen zu. Viel Zeit blieb den Gästen für einen Treffer nicht mehr. Doch einmal schoss man Heller förmlich in die Arme, ein weiterer Versuch strich vorbei.

So trennte man sich mit dem gleichen Ergebnis, das nach 90 Minuten Pokalfight Bestand hatte. Aber diesmal gab es keine Verlängerung.