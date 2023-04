Zufriedene Gesichter beim FC Einheit Rudolstadt

Rudolstadt. Der FC Einheit Rudolstadt und der Bischofswerdaer FV trennen sich in der Oberliga 1:1 (1:1)

Wenn man gegen den Tabellenvierten antritt, dann ist es schon berechtigt, dass Holger Jähnisch, der Trainer des FC Einheit, mit dem 1:1 und damit einem Punktgewinn auch in heimischer Umgebung zufrieden ist. „Wir wussten, was uns erwartet und das hat sich heute auch bestätigt. Gerade die Spielanlage von Bischofswerda ist absolut top. Wir hatten in den ersten knapp 30 Minuten Probleme, über Ballbesitz für Entlastung zu sorgen und Chancen herauszuspielen. Da haben wir viele Bälle fahrlässig liegen gelassen. Wir haben uns dann aber Stück für Stück zurück gefightet“, sagt er nach Spielschluss.

Aber auch Gegenüber Frank Rietschel sah keinen Grund, über das Ergebnis zu meckern. „Ich bin über das 1:1 nicht enttäuscht oder unglücklich. Das nehmen wir gern mit. Ich glaube, hier haben einige Gegner den Platz als Verlierer verlassen“, lautete ein Resümee.

Dabei zeigte der Gast, wie schon Jähnisch bemerkte, in der Anfangsphase, warum er so weit oben in der Tabelle steht. Immer wieder wurde über die schnellen Außen Martin Sobe und Justin Jacob das Tempo forciert, was bei Markus Baumann und Tim Rühling für viel Arbeit sorgte. Zwei gefährliche Eckbälle (2., 3.) der Oberlausitzer, eine strittige Situation im Strafraum (4.) und ein gerade noch abgeblockter Ball (6.) waren die ersten Achtungszeichen von den Gästen. Kurz darauf die Führung der Nullachter. Eine Eingabe von links konnte nicht verhindert werden. Bischofswerda traf den Pfosten und den Abpraller netzte Miguel Pereira Rodriguez aus kurzer Distanz ein (7.).

Die Hausherren antworteten mit einem Schuss von Marco Riemer, der sein Ziel verfehlte (10.), mussten aber bei einem Solo von Justin Jacob wieder auf der Hut sein. Doch hier hielt Max Bresemann, den Holger Jähnisch nach zwei Monaten wegen seiner starken Trainingsleistungen und seinem sehr guten mannschaftsdienlichen Verhalten zwischen die Pfosten stellte, hervorragend (11.). Dann meldete sich auch die Einheit, die nun immer besser ins Match kam, zu „Wort“. Bahner hatte freie Schussbahn, verzog aber aus 14 Metern (30.). Hier sahen viele das Leder schon im Gehäuse von Stefan Kiefer. Weitere Chancen waren Vorboten für den Ausgleich, den Tom Krahnert nach einer Flanke per Kopf besorgte (42.). Dass das Leder hinter der Linie war, signalisierte der Assistent sofort. Fast wäre Rudolstadt sogar die Führung geglückt, aber der Kopfball von Georg Kaiser wurde vom Torgestänge gestoppt.

Der Spielfilm des zweiten Durchgangs ist rasch erzählt: Er verlief völlig ausgeglichen und absolut chancenarm. Zwar gab es noch einige Situationen auf beiden Seiten, aber wirklich sehr gute Gelegenheiten mussten die beiden Keeper nicht verhindern.

Einheit-Coach Holger Jähnisch zog dieses Fazit: „Man muss nach einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit absolut zufrieden sein. Schließlich ist Bischofswerdaer in meinen Augen in der Liga mit die stärkste Truppe. Man wird da gefordert und muss viele Wege gehen. Da kann ich schon den Hut vor meinen Jungs ziehen. Das Spiel endete leistungsgerecht und damit können wir leben. Nächste Woche in Halle müssen wir versuchen, weiter zu punkten.“