Jena. Erstmals in dieser Landesklasse-Saison griff Zwätzen-Kapitän Felix „Knorfi“ Hentrich über 90 Minuten in das Geschehen auf dem Platz ein – und das war für ihn sehr wichtig, schließlich standen alle Zeichen auf Derby. Was für eine Rechnung er noch mit dem FC Thüringen Jena offen hatte und was die Trainer der beiden Teams zur Partie zu sagen haben, erfahren Sie alles hier….