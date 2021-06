A-Jugend des ThSV Eisenach nimmt neuen Anlauf Richtung Bundesliga

Eisenach. Nach kurzer Vorbereitung startet der Nachwuchs aus der Wartburgstadt am Samstag mit einem Heimspiel in die Qualifikation zur Jugendbundesliga. Aber der Gegner hat einen großen Vorteil.

Nach der monatelangen Corona-Zwangspause bereitet sich die A-Jugend des ThSV Eisenach quasi in einem „Crash-Kurs“ auf die Qualifikationsspiele zur Handball-Jugendbundesliga vor. Zunächst treffen sie in Hin- und Rückspiel auf die Altersgefährten des HC Elbflorenz, die den Vorteil haben, während der letzten Monate trainiert zu haben. Das Hinspiel steigt am Samstag um 15 Uhr in der Eisenacher Werner-Aßmann-Halle. Das zuständige Gesundheitsamt gab grünes Licht für 300 Zuschauer. Tickets sind am Spieltag erhältlich. Alle Zuschauer (außer 0 bis 5 Jahre) müssen geimpft oder genesen oder getestet (24 Stunden-Test) sein. Um alle Formalitäten (Ausfüllen des Nachverfolgungsbogen) abwickeln zu können, erfolgt der Einlass bis 14.45 Uhr. Am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden!

„Nach der Pause seit dem 9. Dezember des Vorjahres standen zunächst Hallen- und Ballgewöhnung auf dem Trainingsplan. Die Sehnen und Bänder sind an den stumpfen Hallenboden zu gewöhnen“, berichtet Trainer Uwe Seidel. Leider gab es gleich Verletzungen und Blessuren. In der vergangenen Woche standen Angriffs- und Abwehrtaktik im Mannschaftsverbund, aber auch Kleingruppentaktik, auf dem Programm. „Wir jammern nicht wegen der miserablen Ausgangslage, alle sind mit großer Intensität und Engagement bei den täglichen Trainingseinheiten“, erklären Uwe Seidel und Co-Trainer Jan Gesell. „Ja, der Vorbereitungszeitraum ist sehr klein. Wir müssen unser Herz in die Hand nahmen, allen zeigen, wir wollen Jugendbundesliga spielen“, spricht Uwe Seidel die Charakterfrage an.

Kampf und Disziplin in der Abwehr sowie ein fehlerarmes Spiel nach vorn, wünscht sich der Ex-Nationalspieler. „Wir wollen möglichst agieren und nicht reagieren. Leider liegen uns aus Dresden nur wenige Informationen vor“, so Uwe Seidel weiter. Um eine Erfolgschance zu haben, sei ein torgefährlicher Rückraum ganz wichtig. „Unsere Rückraumspieler müssen Verantwortung übernehmen“, dieser Appell dürfte in Richtung Ole Gastrock-Mey, Tizian Reum und Tom Steiner gehen. Für das Tor stehen Louis Kleinschmidt, Linus Trapp und Bastian Freitag bereit.

Im vergangenen Sommer hatte Eisenach in zwei Duellen mit Aue den Aufstieg deutlich verpasst. So mussten die Wartburgstädter in der Saison 2020/21 weiter in der Landesliga antreten, wo das Team in drei Partien nicht wirklich gefordert wurde, wie drei haushohe Siege bei einer Tordifferenz von 108:37 belegen. Bis zur Saisonunterbrechung hatte der HC Elbflorenz in der sächsischen Landesliga ein Spiel mehr absolviert, allerdings auch eine Niederlage (27:28 gegen SG LVB Leipzig) bezogen. Wie stark die Sachsen sind, lässt sich kaum einschätzen.

Im männlichen Bereich räumte der Jugendspielausschuss des deutschen Handballbundes den 40 Bundesligisten von 2020/21 ein automatisches Startrecht ein. 38 Klubs nehmen das in Anspruch. Da der Mannschaftsumfang einmalig auf 48 Teams aufgestockt wird, geht es in den fünf Qualifikationsbereichen folglich um zehn freie Plätze. Der Sieger aus dem Duell zwischen ThSV Eisenach und HC Elbflorenz trifft dann auf ein Team aus Niedersachsen oder Bremen. Den Gegner ermitteln aktuell in einer Dreierrunde die HSG Verden-Aller, TSV Anderten und der JSG GIW Meerhandball.