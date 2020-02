Abenteurer im Unterwassermärchen: die Magie des Abtauchens in Nordhausen

„Wie ein Unterwassermärchen.“ Mit Sätzen wie diesem überschlugen sich die Rezensenten in ihren Lobeshymnen. Als „Im Rausch der Tiefe“ in den 80ern über die Leinwände lief, gelang Luc Besson ein Kultfilm des auslaufenden Jahrzehnts, der es bis an die Spitzen der Kinokassen schaffte. Mit dem Streifen um Hauptdarsteller Jean Reno gelang es dem französischen Regisseur aber auch, erstmals ein breites Publikum für das Apnoetauchen – das Tauchen ohne die Hilfe von Geräten, mit nur einem Atemzug – zu begeistern.

Konstantin Mauermann bei einem seiner Tauchgänge. Foto: Konstantin Mauermann

Wer heute Einblick in diese Sportart gewinnen will, wer selbst einmal Abenteurer im „Unterwassermärchen“ sein will, für den braucht es den Film nicht mehr – eine Fahrt zum Sundhäuser See reicht. Hier bildet Konstantin Mauermann seit gut einem Jahr Apnoetaucher aus. Und auch der 30-Jährige gerät, wie einst die Kinorezensionen, ins Schwärmen, will er seinen Sport beschreiben. Mit Attributen wie „meditativ“, „ästhetisch“ oder „der Realität entrückt“ beschreibt er die Magie des Abtauchens. „Es ist beinahe unbeschreiblich“, lacht er dann mit verträumtem Blick. „Das Apnoetauchen ist jedenfalls mit nichts zu vergleichen, was ich bisher gemacht habe an Sport.“ Und Konstantin Mauermann hat vieles probiert: Von Klassikern wie Fußball über das Snowboardfahren und Bogenschießen bis hin zur Fahrt im Drachenboot. Für den Kung-Fu-Stil Wing Chun hat er gar eine Ausbildungsberechtigung. Doch der größte Teil seines Herzens schlägt für das Apnoetauchen.

Dass es so weit kam, hat seine Wurzeln in einer Ägyptenreise samt Schnorchelausflug. Sein damaliger Guide sei selbst Freitaucher gewesen. „Plötzlich tauchte er auf eine aus meiner damaligen Sicht unglaubliche Tiefe von fünf Metern ab und machte da unten sogar noch ein Foto.“ Heute muss Mauermann lachen über seine Naivität, gelingen Weltrekordhaltern im Apnoe bei entsprechenden Bedingungen doch Tiefen von über 100 Metern. Selbst Mauermann – sein tiefster Tauchgang lag bisher bei 36 Metern – träumt mittlerweile vom Tauchgang an die 100er-Marke. „Aber damit mache ich mir keinen Druck.“

Damals sei er jedenfalls schwer beeindruckt gewesen. „Nach einigen Tipps durch den Guide war ich infiziert“, erinnert er sich an die Initialzündung, der die Recherche in Netz und Büchern folgte, ebenso wie er im Bett mit Atemübungen und im Schwimmbad mit dem Streckentraining unter Wasser begann. Schnell folgten auch weitere Ausflüge nach Ägypten oder den Tauchsee Horka bei Bautzen. „Ich habe schnell Erfolge erzielt und dann 2018 meinen Instructor gemacht“, erzählt er über den Ausbilderschein.

Der Apnoe-Taucher Konstantin Mauermann. Foto: Peter Cott

In diese Zeit fällt auch sein Umzug aus Dresden über einen Zwischenstopp in Sachsen-Anhalt nach Nordhausen, wo seine Frau an der Hochschule unterrichtet. Der Wunsch selbst zu unterrichten, sollte sich für Mauermann mit einem Vorstellungsgespräch beim „Apnea College“, einem Ausbildungsverband und Franchisegeber für Tauchschulen, erfüllen. 20 Instruktoren an über zehn Standorten deutschlandweit betreibt die Firma. Mauermanns Schule ist eine von ihnen. Wobei Schule nicht ganz passend als Begriff ist: „Bei passendem Wetter mache ich die Theorie wie Atemübungen gleich am See“, grinst er. Für die Schwimmbadausbildung und die Praxis im See – bestehend unter anderem aus der Orientierung am Seil und Sicherheitstechniken – miete er sich derweil in Wolfgang Trögers Tauchbasis „Actionsport“ ein. Als Konkurrenz verstünden sich beide nicht, vielmehr als Ergänzungen zueinander, die gut kooperieren.

Überhaupt ist Mauermann voll des Lobes ob der Bedingungen hier: „Der Sundhäuser See ist fabelhaft. Ich werbe sogar mit den Sichtweiten, die an guten Tagen an die in Ägypten heranreichen“, sagt er über einen der beliebtesten Tauchseen Deutschlands.

Wer den selbst einmal ohne technische Hilfsmittel erkunden will, kann das unter Mauermanns Anleitung tun. Und muss nicht einmal totales Sport-Ass sein, wie er sagt. „Dieser Sport ist zu 80 Prozent Kopfsache. Man kann also 16 oder 60 sein und muss nicht komplett durchtrainiert sein.“ Wichtig sei nur, dass man bei Vorerkrankungen von Herz und Lunge vor den Kursen seinen Arzt konsultiert. Denn Sicherheit spiele beim Apnoetauchen die wohl wichtigste Rolle. Wilde Rekordjagden wie sie Luc Besson einst in seinem Film darstellte, sind Tauchlehrern wie Mauermann weniger wichtig als der Genuss des Moments unter Wasser oder der Anspruch, andere vom zerbrechlichen Ökosystem der Meere zu begeistern.

Mehr Informationen zu den Kursen im Internet unter www.apnea-college.de