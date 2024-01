Biathlon-Weltcup Absage beim Biathlon-Weltcup in Oberhof: Was passiert mit den Tickets?

Oberhof Wegen der widrigen Witterungsbedingungen wurde das Männer-Sprintrennen von Donnerstag auf Freitag verschoben. Das müssen Fans wissen:

Auch wenn die Verschiebung des Auftakts Mehrarbeit und mitunter auch Ärger mit sich bringt: Bernd Wernicke, Organisationschef des Biathlon-Weltcups in Oberhof, hält sie für unumgänglich: „Wir haben gemeinsam im Interesse des Sports entschieden, um faire Wettkämpfe für alle Athleten zu gewährleisten“, sagte er und verwies auf weiteren Niederschlag und die heftigen Böen, die für diesen Donnerstag am Grenzadler prognostiziert sind.

Helfer bessern mit Pistenraupen die Strecke im Stadion aus. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

4000 Kubikmeter Kunstschnee noch in Reserve

Am Mittwochvormittag war das für Donnerstag vorgesehene Sprintrennen der Männer über zehn Kilometer auf Freitag, 11.20 Uhr, verschoben worden. Der 7,5-km-Sprint der Frauen soll am selben Tag wie geplant 14.20 Uhr stattfinden. „Die Strecke schlägt sich wacker und ist in einem befriedigenden Zustand“, beschrieb Heiko Krause, technischer Leiter der Sportstätten des Thüringer Wintersportzentrums. „Wir werden sorgsam arbeiten und unsere Reserven taktisch gut einsetzen.“ Rund 4000 Kubikmeter seien noch in den Depots vorrätig. Deshalb ist er „verhalten optimistisch“, alle sechs Rennen unter fairen Bedingungen durchführen zu können.

Trübe Aussichten für Sportler und Techniker am Mittwoch. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Tickets vom Donnerstag behalten ihre Gültigkeit

Die Eintrittskarten für den abgesagten Wettkampf am Donnerstag sind am Freitag für die jeweiligen Kategorien gültig. Damit seien alle Biathlon-Fans herzlich eingeladen, beide Sprints am Freitag zu verfolgen, sagte Wernicke. Zuschauer, die Sitzplatztickets für Donnerstag gekauft haben, erhalten per E-Mail ein neues Ticket für die Sitzplatztribüne. Für Donnerstag gebuchte Termine für Backstage-Führungen im Oberhofer Stadion und das Biathlon-Schießen werden durchgeführt. Diese Tickets sind laut der Organisatoren nicht auf Freitag übertragbar.

Weltcup-Spitzenreiter Johannes Thingnes Bö (Norwegen) beim Training im Regen. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Gutschein für Weltcup in Oberhof 2025 möglich

Fans, die für Donnerstag Tickets erworben hatten und am Freitag nicht dabei sein können, haben die Möglichkeit, einen Gutschein im Wert des Ticketpreises zu erhalten. Dieser kann für den Weltcup im kommenden Jahr (9. bis 12. Januar 2025) in Oberhof im offiziellen Ticket-Onlineshop unter www.tickets.biathlon-oberhof.de eingelöst werden. Um den Gutschein zu erhalten, müssen die Fans bis zum 31. Januar eine E-Mail an tickets@skideutschland.de unter Angabe des Käufernamens und der Rechnungsnummer schicken. Optional besteht auch die Möglichkeit, den Eintrittspreis auf gleichem Wege zurückerstattet zu bekommen.

Widrige Bedingungen bei Training für Biathlon-Weltcup in Oberhof Widrige Bedingungen bei Training für Biathlon-Weltcup in Oberhof Regen und Wind setzten am Mittwoch in Oberhof nicht nur den Athleten zu. Auch die vielen Helfer beim Biathlon-Weltcup arbeiteten unter erschwerten Bedingungen. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

