Absagewelle im Fußball und Hoffnung auf darauffolgendes Wochenende

Darf Germania am Wochenende noch einmal jubeln, wie hier im Kreispokal beim 4:1 in Gaberndorf durch Chris Machts.

Arnstadt/Ilmenau Fußball: Nur Germania Ilmenaus Spiel in Blankenhain steht noch. Nachholtermine werden immer knapper

In der Fußball-Kreisoberliga sind nun – bis auf eine Partie – alle Begegnungen des offiziell letzten Hinrunden-Spieltages abgesagt. Donnerstagnachmittag wurden TSG Bau Remschütz gegen Ilmtal Zottelstedt, Großbreitenbach/Neustadt - Empor Weimar sowie Gräfenroda gegen Martinroda abgesetzt. Freitag dann Haarhausen gegen Gräfinau-Angstedt.

Lediglich in Blankenhainer Lindenstadion soll noch entschieden werden, ob beräumt und auf Restschnee gespielt werden kann. Wenn ja, trifft dort Sonnabend ab 14 Uhr der Spitzenreiter Germania Ilmenau auf Grün-Weiß Blankenhain. Germania-Präsident Chris Schneider: „Bis jetzt gehe ich davon aus, dass wir spielen. Das wäre auch gut, die Mannschaft ist in Schwung und für unsere Vorbereitungsplanung wäre es auch wichtig. Ich hoffe, wir können spielen.“ Eine Absage dürfte einiges durcheinanderbringen. Theoretisch könnten beide Teams noch am 16. Dezember spielen. Das würde aber auch die Urlaubsplanungen einiger Spieler ändern. Realistischer erscheint da ein Termin am 10./11. Februar, doch da haben beide Teams längst Testspiele vereinbart.





In Haarhausen hat man bis Donnerstag überlegt, ob der Kunstrasen doch beräumt werden sollte. Trainer Ronald Hennemann: „Wir haben zehn Zentimeter Schnee, hatten auch leichte Plusgrade, da aber Frost angekündigt ist, hätte uns das dann nicht geholfen, da die Restfeuchte gefrieren würde, der Platz nicht abtrocknen könnte. Sonnenschein und plus zwei Grad wären nicht schlecht. Dann könnten wir es wagen“, hofft Hennemann auf das nächste Wochenende. Wachsenburg Haarhausen hatte es Anfang des Jahres geschafft, seinen Platz trotz Granulat zu räumen und dann auch über mehrere Wochen als nahezu einziger Verein der Umgebung intensiv darauf spielen und trainieren zu können. „Wir hoffen für kommendes Woche auf das Nachholspiel gegen Empor Weimar. Wie gesagt, wenn die Temperaturen leicht in den Plusbereich gehen, haben wir die Möglichkeit, das auch zu schaffen.“

Ob der Ausfall des Verfolger-Duells gegen den FSV 1928 Gräfinau-Angstedt eher ungelegen kommt, darauf will sich Hennemann nicht festlegen. „Klar, wir haben uns auf das Spiel gefreut, aber das sollte dann auch unter richtig guten Bedingungen stattfinden.“ Ein neuer Termin dieses Spiel wird eher schwierig, da beide Vereine für kommende Woche schon geplante Nachholpartien angesetzt bekommen haben. Gräfinau soll am Sonnabend, 9. Dezember (14 Uhr) in Blankenhain spielen, Haarhausen Sonntag gegen Empor Weimar und beide sind auch schon am 17/18. Februar verplant. Haarhausen dann Sonntag gegen Großbreitenbach und Gräfinau-Angstedt tags zuvor in Schwarza.

So könnte auch da der 16. Dezember noch eine Alternative werden. Da ist außerdem schon der Nachholer Schwarza gegen Großbreitenbach angesetzt. Momentan die meisten Spiele nachzuholen haben Schwarza und Großbreitenbach mit vier Partien. Das Tabellenschlusslicht Großbreitenbach spielt jetzt schon am 10. Dezember, 14 Uhr in Geraberg beim FSV Gräfenroda, und Sonnabend, 16. Dezember, 13 Uhr, in Schwarza, sowie im neuen Jahr dann am 18. Februar in Haarhausen. Eine Woche später startete bereits die Rückrunde!