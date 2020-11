Die SG Thüringen Weida nimmt nach neun Spieltagen der unterbrochenen Saison der Fußball-Thüringenliga im Feld der 18 Mannschaften mit zehn Punkten und 10:26 Toren Platz elf ein. Über das bisherige Abschneiden unterhielten wir uns mit Trainer Hendrik Penzel.

Schauen Sie derzeit gern auf die Tabelle?

Es hätte schlimmer kommen können. Unsere Saison glich einer Achterbahnfahrt. Mal ging es runter, mal ging es rauf. Erst einmal haben wir uns einen Fehlstart geleistet. Nach drei Spieltagen brannte auf dem Roten Hügel die rote Laterne. Wir waren früh mächtig unter Druck, wussten aber, dass junge Spieler ihre Zeit brauchen und Leistungsschwankungen unterliegen. Deshalb bin ich mit dem elften Platz erst einmal zufrieden. Er ist unser Minimalziel, um auch bei sieben Absteigern die Klasse zu halten.

Was dachten Sie als junger Trainer nach drei Niederlagen zum Auftakt und 0:8 Toren?

Unsere Leistungen gegen Arnstadt beim 0:1 und in Bad Langensalza beim 0:2 waren so schlecht nicht. Aber wenn man vorn nicht trifft, dann gewinnt man eben keine Spiele. Die Mannschaft hat aber verinnerlicht, dass jedes Spiel wieder beim Null-null losgeht und es dann egal ist, wie hoch man letzte Woche verloren hat. Auch die Vereinsführung hat Geduld bewiesen und nicht gleich alles in Frage gestellt. Das 3:0 gegen den bis dahin ungeschlagenen Aufsteiger Erfurt Nord war dann das Schlüsselspiel. Ab da wussten wir, dass wir mithalten können. Im Power-Ranking der letzten sechs Spiele sind wir, glaube ich, Siebenter.

Zu Hause gab es immerhin schon drei Siege gegen Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Zählen diese Dreier doppelt?

Nein, aber sie sind doppelt wichtig. Dass wir das Spiel gegen Heiligenstadt nach einem 0:1-Rückstand noch drehen konnten, lag auch an der Unterstützung durch die neue Fanszene in Weida. Die kitzelt bei der Mannschaft noch ein paar Prozent mehr heraus. Wir wollen den Roten Hügel wieder zu einer Festung machen.

In Weimar (1:6) und Schleiz (0:8) mussten die Weidaer derbe Schlappen einstecken. Warum klappt es auswärts noch nicht?

Wir hatten immer wieder mit Verletzungsausfällen zu kämpfen, mussten mehr rotieren, als wir wollten. Bisher stand nur Torwart Christoph Haase die kompletten 810 Minuten auf dem Platz. Nur drei Spieler waren neunmal im Einsatz. Die jungen Spieler haben gerade auf fremden Plätzen ihre Chance erhalten, sollten Erfahrungen sammeln. Da haben natürlich noch Sicherheit und Gefühl gefehlt, so dass zu viele individuelle Fehler passiert sind, die zu Gegentoren führten. Mit jedem Gegentor gingen die Köpfe dann mehr nach unten. Das war ein Teufelskreis. Wir müssen Geduld haben.

Ihr Co-Trainer Christian Gerold hat es nach seinem Rücktritt im letzten Dezember nicht lange auf der Bank ausgehalten. Gegen Heiligenstadt war er wieder im Einsatz. Ist sein Platz jetzt wieder auf dem Feld?

Wenn es nach mir geht, kann er seine Schuhe gern öfter für uns schnüren. Er bringt mit seiner Erfahrung eine enorme Qualität mit, ist aber auch sehr anfällig für Verletzungen. Wir werden ihn mit Auge aufstellen. Er ist eine wichtige Option, wenn es eng wird. Aber er wird auf keinen Fall die gesamte Saison durchspielen. Wir können ja nicht die jungen Spieler holen, ihnen Einsatzzeiten versprechen und dann sagen, dass es nur Spaß war. Die Perspektive liegt eindeutig bei der Jugend.

Obwohl bei allen fünf Heimspielen akzeptable mehr als 100 Zuschauer auf dem Roten Hügel waren, ist die Besucherzahl sonntags bei den Weidaer Frauen größer. Neidisch?

Nein, auf keinen Fall. Von der Neugründung des Frauenmannschaft profitiert der gesamte Verein. Die mehr als 200 Zuschauer, die dort die Spiele besuchen, bescheren dem FC Thüringen Weida Einnahmen, die die tägliche Arbeit erleichtern. Außerdem unterstützen sich die Teams gegenseitig. Einige Frauen schauen bei uns zu. Genauso ist es andersherum. Auch einen gemeinsamen Mannschaftsabend hat es schon gegeben.

Welcher der Zugänge hat sie bisher am meisten überzeugt?

Julius Grabs hat gezeigt, wie wichtig er für uns sein kann. Schade, dass er sich in Schleiz erneut die Nase gebrochen hat. Gegen Heiligenstadt ist er trotzdem noch einmal aufgelaufen. Im Dezember hat er einen OP-Termin. Ich hoffe, dass er uns danach schnell wieder zur Verfügung steht. Auch viele junge Spieler haben gute Ansätze gezeigt. Wir müssen geduldig bleiben. An den Männer-Fußball muss man sich erst gewöhnen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das haben jetzt alle verstanden.

Es könnte am Saisonende sieben Absteiger geben. Sind Sie darauf vorbereitet?

Wir wissen Bescheid. Am besten wäre für uns Platz neun nach der Hinrunde. Dann könnten wir in eine eventuelle Meisterrunde einziehen und hätten den Klassenerhalt schon in der Tasche. Aber das werden wir sehen. Weida hat schon einmal Erfahrungen mit einem unglücklichen Abstieg gemacht. 2015 musste der Verein als Sechstletzter die Landesklasse verlassen. Das soll sich möglichst nicht wiederholen.

Können Sie sich eine Fortsetzung der Saison Anfang Dezember vorstellen?

Ich tue mich da schwer. Bis jetzt trainieren alle Spieler individuell. Dann gäbe es eine oder zwei Einheiten für die gesamte Mannschaft. Mir persönlich ist das zu wenig. Das wäre ein Kaltstart, der viele Verletzungsrisiken in sich birgt. Mir wäre lieber, es würde im Januar weitergehen. Wir werden uns aber im Zweifel auch einer Mehrheit beugen. Weiter geht es auf jeden Fall mit dem Gastspiel bei Wismut Gera.