So kann es aussehen, ein Trefferbild bei den Bogenschützen.

Triptis. 1. Kinder- und Jugendturnier für den Saale-Orla-Kreis soll am 20. September in Triptis stattfinden.

Not macht erfinderisch – so auch beim Könitzer Online-Bogenturnier, das während der Corona-Einschränkungen in der Disziplin Recurve durchgeführt werden konnte.