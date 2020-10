Alfred Duft feierte am Sonntag seine 80. Geburtstag, bei dem auch die Fußballer von Eintracht Sondershausen mitfeierten.

Duft begann im Alter von acht Jahren bei der BSG Aktivist Sondershausen in Jecha mit dem Fußballspielen. Er durchlief alle Altersklassen. 1957 fusionierten die BSG Aktivist und die BSG Motor zu Einheit Mitte und 1959 zur BSG Glückauf. Da gehörte Alfred längst zum Stammaufgebot der ersten Mannschaft. Er gewann 1959 den Bezirksklassentitel und stieg mit in die Bezirksliga auf. Alfred Duft spielte vornehmlich im linken Mittelfeld oder als Linksaußen. Bei der BSG Aktivist saß er auch ein paar Jahre im Vorstand der Sektion Fußball. Für Glückauf war er bis zum Juli 1972 in der Ersten aktiv – nur unterbrochen durch eine schwere Meniskusverletzung mit Operation von 1966 bis 68. Damals galt es noch als absolute Ausnahme nach dieser OP noch weiter aktiv zu sein. Anschließend kam er noch als Ersatzspieler in ein paar Spielen bis Ende 1973 zum Einsatz. Insgesamt absolvierte Duft nur für „Glückauf“ 323 Spiele und schoss 48 Tore. Von 1972 bis 1975 war er dann unter Trainer Skaba Mannschaftsleiter der ersten Mannschaft.

Anschließend zog er sich etwas zurück und war später über viele Jahre als Trainer im Nachwuchs aktiv. Er war maßgeblich an der fußballerischen Ausbildung seiner beiden Söhne Jens und Axel beteiligt und betreute deren Teams in den 80er-Jahren. Für den BSV Eintracht war Alfred Duft Mitte der 90er für eine Wahlperiode im Vorstand tätig. 1998 übernahm er dann die Geschäftsstelle des Vereins auf dem Göldner und kümmerte sich dort bis 2012 um die Organisation des Spielbetriebs.

„Wir gratulieren Alfred Duft recht herzlich und wünschen weiterhin vor allem viel Gesundheit und Wohlergehen. Wir hoffen und wünschen, dass uns unser langjähriges Vereinsmitglied noch viele Jahre als treuer Zuschauer begleiten wird“, so die Glückwünsche des Vereins.