Altenburg. Tischtennis: Regionalligist Aufbau Altenburg muss auf Shamin und Smirnov verzichten, die in Russland festsitzen

Altenburger Tischtennis-Spitzenduo sitzt in Rußland fest

Das zweite Jahr ist immer das schwerere. Für Regionalligist Aufbau Altenburg bahnt sich zumindest ein schwerer Saisonstart an, denn Aufbau-Abteilungsleiter Michael Rüger hat vor dem Saisoneinstieg der Skatstädter am Sonntag beim TV 1879 Hilpoltstein II gleich eine Hiobsbotschaft parat. Sowohl der Zugang Ilya Shamin als auch Aleksandr Smirnov sitzen in Russland fest wegen den Corona-Einreiseregelungen.