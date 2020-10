Am Sonntag starten die Altenburger Handball-Frauen gegen Meißen

Tatikfuchs Ronny Bärbig hat sein Konzept noch nicht ad acta gelegt. Mit schnellem Überzahlspiel die Teams beeindrucken. „Na gut. In der Thüringenliga hatte das ja auch gut funktioniert. Eine Klasse höher kannst du das aber nicht gegen schnelle starke Teams anwenden. Mal sehen, hier und da werden wir auch mal ohne Torhüterin spielen. Das Experiment ist noch nicht beendet.“

Am Sonntag geht es endlich wieder los. Die Oberligafrauen des SV Aufbau Altenburg erwarten dann im Goldenen Pflug vor 200 zugelassenen Zuschauern Aufsteiger SG Meißen ab 14 Uhr. Gegen Mitaufsteiger HCL II gab es zuletzt einige Tests im gemeinsamen Training.

„Wir haben ansonsten viel im athletischen Bereich gearbeitet, zuletzt dreimal in der Woche“, so Coach Ronny Bärbig, der darauf bedacht war, die Defizite aus der vergangenen Spielzeit wettzumachen. Gerade nach tollem Start waren die Altenburgerinnen in die Abstiegszone gerutscht. Das soll diesmal nicht passieren.

„Wir streben den Klassenerhalt an, wollen uns in dieser Liga etablieren“, sieht Ronny Bärbig als Vorteil, dass man nun um Stärken und Schwächen der Gegner weiß.

Mit Rückkehrerin Yvonne Dietrich sowie Jana Foksova und Simona Talarova, die erst zum Ende der vergangenen Saison zum Team stießen, gilt es weiter an der Taktik zu feilen und als Team zusammenzuwachsen. Ebenfalls neu in der Equipe ist Cindy Glanzberg, die gemeinsam mit Gina Perkowski das Duo im Tor bilden wird und vom Bornaer Handballverein in die Skatstadt wechselte.

Wie schon erwähnt ist Yvonne Dietrich als schnelle Rechtsaußen im Kader. Dagegen müssen die Altenburgerinnen coronabedingt auf die beiden tschechischen Spielerinnen vorerst verzichten. „Das ist aber nicht weiter tragisch, obwohl beide gern kommen würden. Aber wir müssen uns nicht in die Nesseln setzen“, so Ronny Bärbig. „Wir sind aber froh, dass es wieder losgeht.“