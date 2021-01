America's-Cup-Yacht "Patriot" im Prada Cup gekentert

Auckland. Dramatische Szenen bei der Herausforderer-Runde zum 36. America's Cup: Im sechsten Duell der Vorrunde zwischen Italien und Amerika ist die US-Yacht "Patriot" vom Team American Magic gekentert.

Die elfköpfige Crew um Skipper Terry Hutchinson und Steuermann Dean Barker war mit ihrer Yacht kurz vor Schluss in einer starken Böe zunächst wie eine Rakete in die Luft geschossen und hatte sich dann auf die Seite gelegt. Dabei lag das Team in Führung und war nach drei Niederlagen in Folge auf dem Weg zum möglichen ersten Sieg.

Die Mannschaft blieb bei dem Unfall nach ersten Meldungen unverletzt und erhielt bei der am Morgen noch laufenden Bergung des Bootes sowohl Hilfe der Veranstalter als auch anderer Teams. Der Rennsieg ging an Patrizio Bertellis Luna Rossa Prada Pirelli Team mit den Steuerleuten Francesco Bruni und Jimmy Spithill.

Zuvor hatte sich Sir Ben Ainslies britisches Ineos Team UK gegen die Italiener durchgesetzt und seine Führung im Prada Cup auf 4:0 ausgebaut. Tabellen-Zweite sind die Italiener mit 2:2 Punkten vor den sieglosen Amerikanern (0:4). Die Herausforderer-Runde zum 36. America's Cup wird am 22. Januar fortgesetzt. Die drei Herausforderer-Teams kämpfen um das Recht, die neuseeländischen Cup-Verteidiger im 36. Duell um den America's Cup fordern zu dürfen.

