Jena. Die Frauen des FC Carl Zeiss Jena haben in der 2. Frauen-Bundesliga nach drei Spielen Platz fünf inne.

Anne Pochert bereut Schritt an die FCC-Spitze im Frauenteam keinen Moment

An das letzte Training vor dem Lockdown kann sich Anne Pochert noch sehr gut erinnern – auch wenn es nun schon gut drei Wochen her ist. „Das haben wir noch einmal richtig zelebriert“, sagt die Trainerin der Frauen des FC Carl Zeiss Jena über jene Einheit am 30. November. Sie selbst habe im Tor gestanden, außerdem habe man Fußball-Golf gespielt, berichtet die Trainerin. Ja, es habe noch einmal sehr viel Spaß gemacht.

Fragt man Anne Pochert indes nach dem schönsten Moment in der recht überschaubaren Hinrunde in der 2. Frauen-Bundesliga, muss sie nicht lange überlegen. Umgehend kommt sie auf das Auswärtsspiel am 3. Spieltag gegen Bielefeld zu sprechen. 1:0 siegte ihr Team Mitte Oktober gegen die Arminia.

„Das war zwar ein knapper Sieg, doch wir haben gut gespielt. Außerdem war es für mich der erste Sieg als Trainerin mit den Frauen in der 2. Bundesliga.“

Der Auftakt in der Liga sei dagegen von etwas holprig gewesen, betont Anne Pochert, die damit zum einen auf das 3:3 gegen Borussia Bocholt am 1. Spieltag verweist; zum anderen auf die durch und durch unglückliche 0:1-Niederlage im ersten Heimspiel gegen die SpVg Berghofen. „Gegen Berghofen waren wir das eindeutig bessere Team, besaßen die bessere Spielanlage, doch wir haben unsere Chancen einfach nicht genutzt“, resümiert Pochert, die mit ihren Fußballerinnen nach lediglich drei Partien auf Platz fünf der Tabelle verweilt. „Fürs Erste sind wir mit dem Verlauf der Saison zufrieden, aber wir hätten uns natürlich mehr Spiele gewünscht.“

Doch es gab ja nicht nur die Partien in der Liga für die Frauen des FC Carl Zeiss Jena, trafen sie doch am 1. November in der 2. Runde des DFB-Pokals auf den FC Bayern München. „Für meine Spielerinnen und unsere Fans war das zweifelsohne der Höhepunkt. Spielerisch war das sicherlich nicht unser bester Auftritt, doch mit dem Ausgang von 0:2 konnten wir sehr gut leben.“

Natürlich sei das Agieren ihres Teams auf dem Feld nicht frei von Defiziten. Insbesondere in der Offensive müsse man noch arbeiten. „Uns fehlt da die Zielstrebigkeit. Wir tun uns einfach schwer damit, in die Box zu kommen“, hält Pochert kritisch fest. Auch am eigentlichen Spielaufbau müsse man punktuell noch feilen, da wolle man künftig etwas variabler daherkommen, um den Gegner zu überraschen.

Josefine Schlichting überzeugt

Es liegt nun Anne Pochert fern, die eine oder andere Spielerin aus ihren jungen Reihen gesondert hervorzuheben. Nichtsdestotrotz, von der Entwicklung von Josefine Schlichting zeigt sie sich sehr beeindruckt. „Sie stand bei jedem Spiel von Anbeginn auf dem Platz“, sagt Pochert über die 17-jährige Angreiferin. Lobende Worte findet die Trainerin dann auch für Kapitänin Anja Heuschkel. „Sie gibt auf und auch neben dem Platz den Ton an. Das imponiert mir sehr.“

Die derzeitige Lockdown-Situation sei indes schwierig, da es noch keine Gewissheit darüber geben würde, wann man das Training wieder aufnehmen kann. „Wir hoffen natürlich, dass es ab dem 11. Januar wieder losgeht“, sagt Pochert. Bis dahin stehen erst einmal alle Zeichen auf Individualtraining bei den FCC-Frauen, die jedoch zwischen Weihnachten und Neujahr auch einmal die Fußball-Seele baumeln lassen dürfen.

Und auch Anne Pochert will es so handhaben, will bis zum 1. Januar den Fußball auch im Geiste ruhen lassen. Intensive Monate würden hinter ihr liegen. „Es war mitunter schon recht aufregend, da wir nur bedingt planen konnten“, sagt die Trainerin. Das alles habe ihre Arbeit nicht gerade erleichtert. Doch bei allen Corona-Widrigkeiten dieser Tage – ihren Schritt an die Spitze der FCC-Frauen bereue sie keinen Moment. „Ich bin unheimlich dankbar für die Chance.“