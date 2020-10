Annegret Richter: Die einst schnellste Frau wird 70

Um die Leistung von Annegret Richter zu würdigen, gibt es im Jahr viele Anlässe. Den Tag ihrer Olympia-Gold-Medaille mit der Spint-Staffel zum Beispiel. Oder den Tag, an dem die Dortmunderin zur schnellsten Frau der Welt wurde. Oder den Tag ihres Olympiasieges. Oder, oder, oder. Oder ganz banal: ihren Geburtstag.

Annegret Richter wird an diesem Dienstag 70 Jahre alt – und sie blickt voller Stolz und Zufriedenheit nicht nur auf eine glanzvolle Leichtathletik-Karriere, sondern auf ihr gesamtes Leben zurück. „Ich werde in diesen Tagen häufig gefragt, was ich im Leben anders gemacht hätte“, erzählt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern und Oma eines Enkels. „Bis auf ein paar Kleinigkeiten muss ich sagen, dass ich eigentlich nichts ändern würde.“

Weltrekord und Olympia-Gold in Montreal

Annegret Richter ist Außergewöhnliches gelungen. Und zwar in einer Zeit, in der der Sport, nicht die Show im Fokus stand. Schon 1972 bei den Olympischen Heimspielen in München zeigte die damals 21-Jährige, was sie kann: Sie gehörte zum Goldquartett der 4x100-Meter-Staffel. Über die 100 Meter wurde sie nur Fünfte, doch sie ahnte: Da geht noch mehr. 1976 machte Annegret Richter aus dieser Ahnung eine Gewissheit. Im Olympischen Halbfinale von Montreal lief sie in 11,01 Sekunden Weltrekord. Als schnellste Frau der Welt siegte sie dann auch im Finale: Olympia-Gold!

Die Bilder hat sie noch vor Augen, als wäre es gestern gewesen. „Ich weiß das deshalb noch genau, weil wir drei Fehlstarts hatten“, erzählt sie. „Das war sehr schwierig, sich immer neu zu konzentrieren. Da konnte alles passieren.“ Nach dem Ziel-Einlauf blieb der große Jubel auch erst einmal aus. „Ich war sehr skeptisch, ich wollte mir 100 Prozent sicher sein, dass ich wirklich gewonnen hatte“, erzählt Annegret Richter. Als sie ihren Lauf auf der großen Leinwand sah, die es in Montreal zum ersten Mal gab, wusste sie: Ich bin Olympia-Siegerin.

Noch heute genießt sie die Besonderheit ihrer Leistung: „Eine olympische Einzelmedaille im Sprint, in einer so beliebten Disziplin – das ist schon herausragend.“

Die große Show gehörte nicht zur Karriere

Bei Annegret Richter haben solche Sätze nichts mit Arroganz zu tun. Sie ist nur lange genug der Leichtathletik verbunden, um einschätzen zu können, was diese Leistung bedeutet. Abgesehen davon, dass 1976 Ehrenrunden noch nicht üblich waren: Die große Show gehörte nicht zur Karriere von Annegret Richter. Während ihrer ganzen aktiven Zeit arbeitete sie halbtags in Dortmund. Erst bei Hoesch, später bei der Stadt. Für Training und Wettkämpfe wurde sie freigestellt. In Montreal feierte sie ihren Erfolg mit einem Essen. „Mein Mann und meine Schwiegereltern waren da, das war sehr schön.“ Schließlich ging es für sie noch weiter: Sie gewann Silber mit der Staffel und über 200 Meter.

Sprinterinnen unter sich: 2016 posierten Gina Lückenkemper (l.) und Annegret Richter mit Lückenkempers EM-Medaillen. Foto: MATTHIAS GRABEN / Funke Foto Services

Annegret Richter, deren Konterfei auf Briefmarken gedruckt wurde und die 1980 ihre Karriere beendete, ist so bodenständig wie die Region, aus der sie stammt. Aufgewachsen in Dortmund, zeigte sie bereits früh Talent und Ehrgeiz. Eine Mischung, die sie weit bringen sollte. Aber: „Man braucht auch das Herz, um Erfolge zu feiern.“

Annegret Richter brachte diese Voraussetzung stets mit. Um besser zu werden, reiste sie ihren größten Rivalinnen auch zu kleinen Wettkämpfen nach. „So verhinderte ich, dass ich dann in den wichtigen Rennen Muffensausen vor den großen Namen bekam“, erinnert sie sich. Heute vermisst sie so eine Einstellung: „Ich habe oft den Eindruck, dass die Sprinterinnen der großen Konkurrenz so gut es geht aus dem Weg gehen.“ Ihre Nachfolgerinnen hat sie noch gut im Blick. Zu Gina Lückenkemper hat sie sogar eine besondere Verbindung. Die Vize-Europameisterin von 2018 aus Soest trainierte wie einst Annegret Richter eine Zeit lang in Dortmund. „Gina hat sich jetzt dafür entschieden, in den USA zu trainieren, ich hoffe, dass sie da den für sie richtigen Weg findet.“

Die große Party muss ausfallen

Tauschen mit den aktuellen Athletinnen, das ist für Annegret Richter kein Thema. „Für mich war alles genau so richtig“, sagt sie. „Was bei uns noch viel größer war, war die Gemeinschaft. Das habe ich sehr genossen.“ Mit vielen ihrer Konkurrentinnen – darunter die DDR-Stars Renate Stecher und Marlies Göhr – ist Annegret Richter bis heute gut befreundet. Gefeiert wird heute aber nicht zusammen. Die große Geburtstags-Party fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Nur die Familie kommt zu Besuch. Doch das Telefon, das steht heute bestimmt nicht still. Es ist ein guter Anlass, um Annegret Richter zu würdigen.