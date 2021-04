Antrag für Thüringer Sportvereine bei finanziellen Engpässen

Jena/Pößneck/Eisenberg. Kein Sport, aber weiterhin regelmäßige Mitgliedsbeiträge: Werden dadurch die Sportvereine eher reicher, oder drohen dennoch wirtschaftliche Engpässe?

Es ist eine Frage, die man sich innerhalb des Breitensports seit Monaten immer wieder stellt: Werden die Vereine während der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Stillstand fast aller Aktivitäten ärmer oder sogar reicher?

Pauschal die Vereinsmitglieder von Beitragszahlungen zu befreien, bis wieder Sport getrieben werden darf, gestaltet sich schwierig – schließlich handelt es sich beim regionalen Sportverein nicht um ein Wirtschaftsunternehmen, Mitgliedsbeiträge sind ein wesentlicher Bestandteil der gesetzlich und steuerrechtlich verordneten Vereinsstruktur.

Werden Beiträge ohne hinreichende Begründung ausgesetzt, drohen der Verlust der Gemeinnützigkeit sowie der Anspruch auf öffentliche Förderung. Partielle Ausnahmen für von Corona finanziell betroffene Vereinsmitglieder sind jedoch möglich.

Geld für Sportgeräte und -stätten ausgeben

Ansonsten gelte für die Vereine auch weiterhin, die eingezogenen Beiträge im Sinne der Gemeinnützigkeit zu investieren – beispielsweise in Sportgeräte, die Instandhaltung der Sportstätten, einheitliche Vereinskleidung, Projekte für den Nachwuchs und mehr.

Laut Landessportbund und den hiesigen Finanzämtern gibt es zur Zeit Lockerungen hinsichtlich der zu versteuernden Beträge auf den Vereinskonten. Allerdings dürfen keine gezielten Gewinne durch die Sportvereine erwirtschaftet werden. Eine Gefahr, die mit Blick in die Praxis eher selten drohe – immerhin fallen vielerorts Einnahmen wie Sponsoren- oder Eintrittsgelder derzeit weg. Vereine, die aufgrund der Pandemie in finanziellen Engpässen stecken, können sich über die Thüringer Ehrenamtsstiftung an einem Sonderfonds beteiligen.

Bis zu 4000 Euro können zur Abwendung von Existenzbedrohungen beantragt werden. Die Antragsfrist läuft vorerst bis zum 1. November 2021.

Weitere Informationen und der notwendige Antrag: www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/vereine-in-not