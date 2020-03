Apoldas Schnacke, wer sonst . . . ?

Na, klar. Der Schnacke. Wer sonst? Grau meliert ist das Haar längst, die eine oder andere Lachfalte schmückt das Gesicht des inzwischen 37 Jahre alten Angreifers – das Gefühl im großen Zeh aber, das ist unabänderlich.

Ein ausgekochtes Schlitzohr ist er; selbstredend. Als das Leder in der letzten Minute des Kreisoberliga-Krachers des VfB Apolda gegen den SV Gehren ruhend in durchaus gefährlicher Nähe zum Tor der Gäste liegt, der Schiedsrichter pfeift, ist das Apold’sche Glück kaum mehr aufzuhalten. Oder, wie es VfB-Trainer Gordon Sierig sagt, „dann schießt er ihn eben einfach rein“.

In der Tat: Dank Andreas Schnackes Freistoßkünsten gewinnen die Glockenstädter diese Partie noch mit 2:1, bleiben auf dem Platz an der Sonne. Nein, selbstverständlich sind diese drei Punkte nicht auf ihr Konto gewandert. Da ist die erste Halbzeit, in der Hausherr Apolda fast gehemmt wirkt.

Bis vorige Woche war man stets der Gejagte, nun ist man Primus. Nun ist die halbe Liga hinterher, zuvorderst die Teams aus Bad Berka, Schöndorf und eben Gehren. Es mangelt im ersten Spielabschnitt an der lautstarken Kommunikation untereinander, an der Passschärfe, der Genauigkeit und ja, hier und da auch am Stellungsspiel in den Zweikämpfen. Nein, so geht’s nicht. Findet auch Gordon Sierig.

Der VfB-Coach wirkt unzufrieden, versucht, Korrekturen vorzunehmen. Seine Wunderwaffe Schnacke sitzt da noch mit dicker Wintermütze getarnt auf der Ersatzbank. Eigene Chancen gibt’s. Es ist sogar mehr, als das bloße technische Rüstzeug, was bei den VfB-Kickern da aufblitzt. Füßchen aufs Leder, rüberziehen mit der Sohle, Körperdrehung – und schon ist der Weg zum Tor frei. Doch Tim Grune scheitert. Und draußen auf der Bank raufen sie sich die Haare. Auch VfB-Wikinger Lucas Zeitz – groß, wuchtig, rothaarig – rotiert im Maschinenraum des zentralen Mittelfeldes, erspielt sich Gelegenheiten, um sie dann zu vergeben.

Anders die Gäste. Die präsentieren sich als das reifere Team und führen alsbald durch Paul Möller (38.). „Kopf hoch! Weiter geht’s“, ruft Sierig seinen Jungs zu, ist aber auch heilfroh, dass die Halbzeitpause naht. Und siehe da: Die in der Kabine gefundenen Worte verfehlen ihre Wirkung nicht. Plötzlich agieren die VfB-Kicker, statt zu reagieren. Plötzlich läuft die Kugel in den eigenen Reihen rund. Und die Annäherungen ans Gehrener Gehäuse werden von Minute zu Minute gefährlicher.

Der Belagerungszustand der Gästebox findet seinen ersten Höhepunkt nach einer Stunde. Tim Grunes Ball rauscht in die Maschen – und zaubert den Schnacke und Co. auf der Holzbank am Spielfeldrand ein erstes Lächeln ins Gesicht. Und die Gehrener? Die verzetteln sich nun immer mehr im Lamentieren, kommentieren fast jede Entscheidung des Schiedsrichters – und bringen sich so selbst immer mehr aus dem Konzept.

In zehn Minuten kommst du! Sierig flüstert’s dem Schnacke ins Ohr. Schon vor Jahren hat der passionierte Torjäger den Dress des VfB erfolgreich getragen. Zuletzt hat er beim FV Bad Klosterlausnitz gekickt, irgendwo in der Kreisliga des KFA Jena zwischen Hermsdorf und Eisenberg, davor u.a. in Hermsdorf und Stadtroda. Im Winter ist’s zum Wechsel nach Apolda gekommen. Solch einen Routinier holt man nicht, um einfach nur oben mitzuspielen. Schnacke ist einer, der den Unterschied machen kann. Schnacke ist das Zeichen an den Rest der Liga: der VfB Apolda will hoch.

Elf Minuten vor dem Ende ist es dann soweit. Schnacke steht an der Seitenlinie parat. Dann ist er zurück in seinem Revier. Als dann die Nachspielzeit anbricht, das Remis festgemauert scheint, gibt’s eben jenen letzten Freistoßversuch für den VfB. Das ausgekochte Schlitzohr zeigt es wahrhaftig noch einmal allen. Der Ball fliegt ins Tor, Apolda versinkt im Jubel, Gehren trauert. Wer war’s? Na, klar. Der Schnacke. Wer sonst?