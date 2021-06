ARD: Hertha-Zugang Boateng hört als EM-Experte auf

Kevin-Prince Boateng wird in der kommenden Saison für die Hertha spielen.

Berlin. Kevin-Prince Boateng ist seit Beginn der EM 2021 als Experte für die ARD im Einsatz. Diese Tätigkeit wird der Fußballprofi beenden.

Neuzugang Kevin-Prince Boateng steht dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC zum Trainingsstart am Mittwoch zur Verfügung. Das teilte der Verein auf Anfrage am Sonntag mit. Boateng ist derzeit als EM-Experte der ARD engagiert und sollte eigentlich bis zum Ende des Turniers am 11. Juli für die Fernsehanstalt tätig sein.

Aufgrund einer Option in der Vereinbarung mit dem zuständigen WDR kann der Profi ab Mittwoch mit der Hertha trainieren, wie der Rundfunksender erklärte.

Hertha bezieht ein Trainingslager vom 1. bis zum 7. Juli in Neuruppin. Am Anreisetag tragen die Berlin ihr erstes Testspiel gegen den Landesligisten SV Schwarz-Rot Neustadt aus, am Abreisetag misst sich die Mannschaft mit dem Brandenburgligisten MSV Neuruppin. (dpa)