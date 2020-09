Arnstadts Kickboxer erweitern ihr Dojo

Bei der Einweihung der neuen Trainingshalle haut Chef des Kick-Box-Team Arnstadt, Uwe Behringer, an den Boxsack.

Die Schriftzeichen an der Wand verheißen Glück und Erfolg. Dass letzterer beim Kick-Box-Team Arnstadt schon lange Einzug gehalten hat, belegen die Pokale daneben. Wichtiger als dieser Schmuck aber ist das, was dem sportlichen Ziel des Raumes dient. Die große Matte, die Sandsäcke und Boxbirnen am Rand. „Mit diesem Raum haben wir unsere Trainingsmöglichkeiten erweitert. Die Matte hat auch die Größe, um hier Wettkämpfe auszutragen“, erklärt Vereinsvorsitzender Uwe Behringer.