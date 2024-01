Rudolstadt. Die Akteure des Fußball-Oberligisten erwarten bis zum Nachholspiel 14 Trainingseinheiten und vier Testspiele

Hartmut Gerlach

Pünktlich um 10 Uhr begrüßte Holger Jähnisch, der Trainer der Rudolstädter Oberligamannschaft, am vergangenen Samstag seine Schützlinge nach der Weihnachtspause auf dem sogenannten „Zwischenstück“ im städtischen Stadion. Das ist eigentlich der Wurfplatz der Leichtathleten.

Unter den Spielern, die bis auf Markus Baumann (krank), Mateusz Szymanski (Arbeit) und Sören Eismann (Urlaub) vollständig am Start waren, hörten sich auch vier Neue die Ansprache ihres Trainers an. Die ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.

Neben den beiden Neuzugängen Tom Eichberger vom FC Thüringen Weida und Torhüter Maurice Geenen vom SV Schott Jena trainierten mit Leon Matiss und Norman Enke auch zwei Akteure mit, die zum Kader der Kreisliga-Mannschaft gehören, aber ehrgeizig genug sind, den Sprung in die Erste zu versuchen. Matiss war erst in der Winterpause vom SV 1883 Schwarza nach Rudolstadt zurückgekehrt, denn er absolvierte im Verein alle Nachwuchsaltersklassen und war in der Kreisoberligamannschaft der Schwarzaer ein wichtiger Spieler.

Sehr erfreulich war auch die Anwesenheit von Stefan Schmidt. Der trägt zwar immer noch die „modische“ Halskrause, aber die ist bald Geschichte und der „Schmidter“, der einsam einige Runden auf dem Platz drei drehte, geht mit viel Optimismus in die Reha und in die nächste Zeit, in der er auch sein Studium im Blick hat. Klar, dass er noch nicht zu den Torhütern Max Bresemann und Maurice Geenen gehörte, die unter Torwarttrainer Michel Schoke extra übten.

Danach spulten die Anwesenden ein interessantes Programm herunter. Das neben der Erwärmung und Gymnastik aus Übungen mit Ball, einem Punkte- und ein Abschlussspiel bestand. Für den Beobachter deutlich, dass alle mit viel Eifer und Spaß bei der Sache waren.

Neben dem Chefcoach waren Torwarttrainer Michel Schoke, Teammanager Torsten Hölbing und der Sportliche Leiter Tim Ackermann mit vor Ort. Nicht dabei sein konnte Co-Trainer Marcel Reinhardt, denn er weilt mit der U19 Futsal-Auswahl des Thüringer Fußball-Turniers zurzeit zu einer Sichtung in Duisburg-Wedau.

Bis zum Nachholspiel am Samstag, dem 3. Februar, um 13.30 Uhr in Ludwigsfelde, stehen in vier Wochen 14 Trainingseinheiten auf dem Plan. Hinzu kommen diese vier Testspiele: 13. Januar 2024, 11 Uhr bei Regionalligist FC Carl Zeiss Jena, am 17. Januar, 18 Uhr, empfängt man Thüringenligist BSG Wismut Gera, am 20. Januar fährt man zu Ligakonkurrent Blau-Weiß Zorbau und am 27. Januar , 12.30 Uhr, empfängt man Thüringenligisten SpVgg. Geratal.