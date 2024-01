Jena/Gera. Der Jenaer ist vom ersten Turnier an am Ball, als Spieler, einmal auch als Torwart und am Freitag wieder als Teamchef des FC Carl Zeiss Jena.

Dienstag ist Plauderstunde. Harald Irmscher kommt auf einen Kaffee vorbei. Uli Göhr steht in der Cafeteria der Grete-Unrein-Schule, verkauft Snacks, Pizza und Getränke – die Schüler sind versorgt. „Da bleiben wir auf dem Laufenden“, sagen die beiden einstigen Fußballer des FC Carl Zeiss Jena. Thema am Dienstag, Franz Beckenbauer und die WM 1974. In diesem Jahr wird es 50 Jahre her sein, dass die DDR-Elf bei der WM-Endrunde in der Bundesrepublik spielte, den späteren Weltmeister durch ein Tor von Jürgen Sparwasser in der Vorrunde mit 1:0 besiegt hatte. Der Magdeburger WM-Torschütze war auch schon Gast beim Geraer Fußball-Oldie-Turnier. Harald Irmscher, beim Sieg im Juni 1974 in der Startelf von Trainer Georg Buschner, schon mehrmals.