Jena. Bei der Vergabe des DFB sind viele Fußballfans leer ausgegangen. Bei uns gibt es noch eine kleine Chance, doch noch mit dabei zu sein.

Viele Fußballfans, die gern das Training der deutschen Nationalmannschaft in Jena verfolgt hätten, sind bei der Ticketvergabe durch den Deutschen Fußball-Bund leer ausgegangen. Eine kleine Chance gibt es noch, an Eintrittskarten für den Montag, 27. Mai, heranzukommen.

Nur wenige Minuten dauerte es bei der Ticketvergabe über die DFB-Plattform am Montagabend, bis alle zur Verfügung stehenden Eintrittskarten vergriffen waren. Bundesweit waren Fußballfans interessiert, bei dem Ereignis dabei zu sein. Zum öffentlichen Training dürfen 14.000 Besucher in die Jenaer Fußballarena und damit gut 1000 weniger als die Maximalkapazität des Stadions hergibt. Hintergrund sei, dass die Stehplatzbereiche nicht wie bei Heimspielen des FC Carl Zeiss Jena voll ausgelastet werden.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hofft auf EM-Stimmung in Jena

Allerdings sind nicht sämtliche Kartenkontingente am Montagabend vergeben worden. Der Thüringer Fußball-Verband hatte Karten bekommen, die am Montag unter Thüringer Fußballvereinen verlost worden sind. Auch der Fanclub der Nationalmannschaft hatte schon Eintrittskarten vorab erhalten und an Mitglieder verteilt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann kommt mit seinem Team am Montag, 27. Mai, nach Jena. Einen Tag nach der Anreise ins Trainingscamp im Weimarer Land stellt sich die Mannschaft den Fans beim öffentlichen Training. Der Coach fordert die Fußballanhänger auf, „uns im Training ein gutes Gefühl zu geben. Für uns kann das ein kleiner Vorgeschmack darauf sein, wie es am 14. Juni in München aussieht und hoffentlich auch in den darauffolgenden vielen Wochen in den anderen Stadien“.

So gibt es die zehn Eintrittskarten zu gewinnen

Unsere Zeitung hat die Möglichkeit, fünfmal je zwei Eintrittskarten für die öffentliche Trainingseinheit in der Fußballarena im Ernst-Abbe-Sportfeld zu verlosen, die am 27. Mai um 16.30 Uhr beginnt. Bis zum Mittwoch, 22. Mai, besteht die Möglichkeit, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Die Gewinner werden per Mail am Donnerstag, 23. Mai, benachrichtigt.

Zum Gewinnspiel

