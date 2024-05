Jena. Am Montag gastiert die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Ernst-Abbe-Sportfeld: Es gibt einiges zu beachten.

Am Montag, 27. Mai, kommt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ins Ernst-Abbe-Sportfeld nach Jena. Das öffentliche Training in der Fußballarena ist von 16.30 bis etwa 18 Uhr geplant. Anschließend gehen die Nationalspieler zu den Tribünen, um Autogrammwünsche zu erfüllen. Das gilt es bei der Veranstaltung zu beachten.

Eintrittskarten: Alle 14.000 Tickets für das öffentliche Training sind bereits vergeben. Es wird keine Tageskassen geben. Eine Anreise ohne gültige Karte lohnt sich nicht.

Anreise: Der Stadionbetreiber Elf5 rät dazu, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Achtung: Anders als bei den Spielen des FC Carl Zeiss Jena gilt die Eintrittskarte nicht als Fahrschein für Bus und Straßenbahn des Jenaer Nahverkehrs.

Nur ein öffentlicher Parkplatz am Stadion verfügbar

Verkehrseinschränkungen: Auf der Stadtrodaer Straße im Stadionbereich wird das Tempolimit auf 40 Kilometer pro Stunde gesenkt. Ein Einfahrverbot gilt für die Wöllnitzer Straße (Ortslage sowie Jenertal bis Am Stadion). Eine Ausnahme gilt für Anwohner.

Parkplätze: Es steht nur der Parkplatz P6 (Parkplatz am Sportforum) zur Verfügung. Der Parkschein kostet 5 Euro. Für den regulären Trainingsbetrieb der Nachwuchsmannschaften ist Parkplatz P5 geöffnet. Sobald diese Parkplätze belegt sind, werden die Abbiegespuren von der Stadtrodaer Straße zum Stadion gesperrt. Der Südbad-Parkplatz (Schleichersee) bleibt zur Absicherung des Veranstaltungsgeländes bereits ab Montagmorgen gesperrt und kann ganztägig nicht von Besuchern des Schleichersees genutzt werden. Der Stadionbetreiber rät, Parkmöglichkeiten an der Sparkassen-Arena in Burgau beziehungsweise öffentliche Parkplätze im Jenaer Stadtzentrum zu nutzen und dabei dem Parkleitsystem der Stadt zu folgen. Zusätzliche Parken-Beschilderungen informieren über entfernter gelegene Parkplätze, zum Beispiel in der Platanenstraße in Lobeda-Ost, die eine gute Anbindung zum öffentlichen Nahverkehr bieten.

Über diese Eingänge kommen Besucher zu ihren Plätzen

Stadionöffnung: Der Außenbereich des Stadiongeländes mit Rahmenprogramm am und um das Fanprojekt wird ab 14.30 Uhr zugänglich sein. Die Tore der Fußballarena öffnen 15 Uhr.

Blick auf die Nordostecke der Fußballarena in Jena. © FMG | Tino Zippel

Zugänge: Zuschauer auf der Westtribüne (Blöcke A bis E) sowie des Sitzplatzblocks F auf der Nordtribüne nutzen den Eingang West (Saaleseite). Die Nordtribüne (Blöcke G bis I) ist wie gewohnt über den Einlass Nordseite zu betreten. Die Sitzplatzbereiche in der Nord-Ost-Ecke (J1 bis J3) erreicht man über den Einlass Nord-Ost. Besucher des Blocks K sowie der Logen (L) und VIP-Bereiche nutzen den Einlass in der Mitte der Osttribüne. Wer Tickets für die Blöcke M bis Q hat, wird an den Drehkreuzen des Süd-Ost-Eingangs Einlass erhalten.

Livestream: Der Deutsche Fußball-Bund bietet einen Livestream vom öffentlichen Training an, der über den DFB-Youtube-Kanal abrufbar ist.

