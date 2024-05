Jena. Mit großem Aufwand bereitet Marvin Wildhage vor, mit den Nationalspielern auf dem Feld zu stehen: Wie es ihm gelungen ist.

Ein Video geht nach dem Gastspiel der Nationalmannschaft in Jena viral: Der Youtuber Marvin Wildhage hatte sich beim Training eingeschlichen und als Spieler angeboten. In seinem amüsanten Video erläutert er, wie er das geschafft hat. Mehrere Hunderttausend Mal ist der Film schon abgerufen worden.

Der Youtuber investierte mehrere Wochen Vorbereitungszeit und besuchte auch lange im Vorfeld die Fußballarena im Ernst-Abbe-Sportfeld. Zunächst hatte er aber über Fotos herausgefunden, welche Akkreditierungen die Nationalspieler tragen, und diese für ein Training in Jena angepasst. Er kaufte ein aktuelles Trainingsshirt und ließ sich dieses wie bei den richtigen Nationalspielern noch mit Werbung beflocken.

Mit trojanischem Pferd dem DFB-Tross angeschlossen

Aber damit nicht genug. Er hatte einen schwarzen VW-Bus gemietet und beklebt, wie ihn der Tross der Nationalelf fährt. Ein Bekannter chauffierte ihn im Kleinbus und wartete in einer Haltestelle an der Stadtrodaer Straße, bis der von der Polizei eskortierte Tross vorbeifuhr, um sich mit einzureihen. Theoretisch wäre so schon die Fahrt bis in den Mannschaftsbereich möglich gewesen.

Im Stadion selbst scheiterte der Plan, in der Nordwestecke zu parken, weil dort Einsatzfahrzeuge standen. Also zückten der Youtuber und sein Kameramann die selbst ausgedruckten Zugangsberechtigungen und gelangten so in den Innenraum. Bei einer Passübung betrat der Yoububer im Nationalspieler-Outfit das Feld und stellte sich als U21-Spieler vor, der wegen des Personalengpasses aushelfen sollte.

Co-Trainer Mads Buttgereit erkannte, dass doch einer zu viel auf dem Feld stand, und schickte den Youtuber zur Auswechselbank. Der Versuch, noch seine „Bananenflanke“ zeigen zu dürfen, scheiterte, obwohl er Joshua Kimmich als Kronzeugen benannte. Was den Nationalspieler amüsierte.

Betreuer bietet sofort eine Massage an

Dass auch die Crew erst die vielen neuen Gesichter im Nationalteam kennenlernen muss, zeigt sich dort: Ein Betreuer bietet sofort eine Massage in der Kabine für den vermeintlich Verletzten an. Ein DFB-Mitarbeiter schickt Marvin Wildhage schließlich zurück auf die Pressetribüne.

