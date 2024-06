Gera. Wir berichten am Sonntag live aus dem Stadion der Freundschaft in Gera: Wer wird Europameister?

Wir suchen den Mini-Europameister: 24 E-Jugend-Fußballteams aus ganz Thüringen spielen bei der 1. Mini-EM am Sonntag, 16. Juni, im Stadion der Freundschaft in Gera die Europameisterschaft der „Großen“ nach. Jeder Verein vertritt dabei ein Land, gekickt wird auf neun Feldern im originalen EM-Modus. Start ist am Sonntag um 9.30 Uhr, wenn alle Mannschaften feierlich ins Stadion einlaufen.

Wir halten Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden, wie sich die kleinen Fußball-Stars schlagen, wer weiterkommt und wer am Ende den begehrten Pokal in die Höhe recken darf.

Diese Vereine treten bei der Mini-EM in Gera an