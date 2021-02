Arwid Rauch wechselt zum HSV Apolda

Arnstadt. Kurzes Glück, für Handball-Thüringenligist Motor Arnstadt/Plaue. Mitte September kam Arwid Rauch aus Ilmenau nach Arnstadt, spielte bedingt durch Corona nur zweimal für Motor in der Thüringenliga. Nun wechselt der erst 17-Jährige wie angekündigt zum HSV Apolda, für den er zuvor schon mit Gastrecht in der Jugend B spielte. „Ich werde in dieses Jahr in Jena ein Lehramtsstudium aufnehmen und möchte eine Klasse höher spielen. Beim HSV Apolda habe ich die Chance in der Mitteldeutschen Oberliga spielen.“ Zuletzt trainierte er schon parallel in Apolda und Arnstadt. Der Wechsel war ursprünglich nach Saisonende geplant, wurde vorgezogen. Motors Trainer Michael Hüttner: „Uns war klar, dass wir solch ein Talent in Arnstadt nicht halten können.“