Pößneck. Nur eine Woche nach der SG Thalbürgel tritt das nächste Team nicht zum Kreisoberliga-Spiel an beim Spitzenreiter an.

Auch der FV Rodatal Zöllnitz sagt dem VfB 09 Pößneck ab

Nein, es ist kein Scherz. Und als Johannes Liebmann, Trainer der Fußballer des VfB 09 Pößneck, über die erneute Spielabsage informiert, ist ihm auch nicht zu Scherzen zumute. „Das kann es irgendwo nicht sein“, sagt der 25-Jährige mit Blick auf die Nachricht, die ihn am gestrigen Freitag ereilte.

Nur eine Woche nachdem die SG Thalbürgel das Kreisoberliga-Spiel am Vortag absagte, weil der Großteil der Spieler lieber Fasching feiern wollte, folgte nun mit dem FV Rodatal Zöllnitz die nächste Mannschaft diesem unrühmlichen Beispiel und informierte ebenfalls nur gut 24 Stunden vor der Partie darüber, keine spielfähige Mannschaft aufbieten zu können.

In der Vorwoche noch 16 Mann im Spieltagskader

„Letzte Woche hatten sie noch 16 Mann und jetzt reicht es nicht mehr, um aus Erster und Zweiter sowie der A-Jugend zumindest eine Mannschaft zusammen zu bekommen“, ärgert sich Johannes Liebmann und stellt zugleich fest, dass man es – wenn auch zähneknirschend – zu akzeptieren habe. „Es ist jetzt halt so“, lässt der VfB-Coach mit wenig Begeisterung in der Stimme wissen.

Wie im Fall der Partie gegen die SG Thalbürgel dürfte auch die Partie gegen das Schlusslicht mit 2:0 zugunsten der Blau-Gelben gewertet werden. Die Punkte kann ihnen also niemand mehr nehmen. Was bleibt, sind aber nicht zuletzt fehlende Einnahmen durch gleich zwei ausgefallene Heimspiele. Und nachdem die Pflichtspielserie 2020 für den VfB 09 eigentlich mit den beiden Gastspielen vermeintlich schlagbarer Gegner beginnen sollte, wird es stattdessen umso schwieriger. Dreimal hintereinander gilt es nun auswärts Farbe zu bekennen. Die Kontrahenten sind mit Rothenstein, dem SV Lobeda und Union Isserstedt drei der heimstärksten Teams der Kreisoberliga.

Test- statt Punktspiel: SV Moßbach in der Griebse

Immerhin konnte der VfB 09 schnell für Ersatz sorgen, damit der Ball wie geplant am Sonnabend um 14 Uhr in der Griebse rollen kann. Zum Testspiel tritt der ehemalige Ligarivale, Landesklasse-Neuling SV Moßbach, an.