Auch Marokkos Torhüter Bono wechselt nach Saudi-Arabien

Riad Bei der WM überzeugte er, im Europa-League-Finale hielt er zwei Elfmeter: Nun wird Torhüter Bono in Saudi-Arabien Teamkollege von Neymar. Auch über ein Interesse des FC Bayern war spekuliert worden.

Marokkos WM-Torhüter Bono wechselt als nächster Top-Fußballer aus Europa nach Saudi-Arabien und wird bei Al-Hilal Teamkollege von Neymar.

Der 32 Jahre alte Yassine Bounou, der zwischenzeitlich auch beim FC Bayern im Gespräch war, wechselt vom FC Sevilla nach Saudi-Arabien. Der marokkanische Nationaltorhüter erhält bei dem Club einen Vertrag für drei Saisons bis 2026, wie Al-Hilal mitteilte.

Bono folgt damit Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, Neymar und anderen Stars in die Saudi Pro League, die den Transfermarkt in diesem Sommer mit massiven Investitionen maßgeblich beeinflusst. Der Vertrag des Keepers in Spanien lief noch zwei Jahre. Der 32-Jährige hatte bei der WM im vergangenen Jahr in Katar überzeugende Leistungen für Halbfinalist Marokko gezeigt und war in diesem Jahr mit zwei gehaltenen Elfmetern im Europa-League-Finale maßgeblich am Titelgewinn des FC Sevilla beteiligt.

In München war Bono bereits unmittelbar nach der schweren Verletzung von Stammtorhüter Manuel Neuer Ende des vergangenen Jahres ein Thema, auch in diesem Sommer wurde über ein Interesse des FC Bayern spekuliert. Der deutsche Meister soll inzwischen in Daniel Peretz einen neuen Torhüter gefunden und sich mit dem Israeli auf einen Wechsel geeinigt haben.