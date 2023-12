Auch Pietreczko weiter: Deutsche überzeugen bei Darts-WM

Ricardo Pietreczko steht in der dritten WM-Runde.

London. In Person von Ricardo Pietreczko ist der vierte deutsche Dart-Profi in der dritten WM-Runde. Nun trifft er auf einen der Topfavoriten.

Ricardo Pietreczko ist bei der Darts-WM in London weiter auf Kurs und hat sich ein Duell mit Topfavorit Luke Humphries aus England erspielt. Der 29 Jahre alte Nürnberger gewann am Samstagnachmittag knapp mit 3:2 gegen den Engländer Callan Rydz und legte dabei den nächsten starken Auftritt hin.

Ausschlaggebend war vor allem die extrem hohe Doppelquote, mit der Pietreczko die Nachlässigkeiten von Rydz eiskalt bestrafte. In Runde eins hatte der WM-Debütant mit dem Spitznamen Pikachu glatt mit 3:0 gegen die Japanerin Mikuru Suzuki gewonnen.

Nach den Weihnachtstagen geht Darts-WM weiter

Pietreczko ist damit nach WM-Halbfinalist Gabriel Clemens, Florian Hempel und Martin Schindler der vierte deutsche Profi, der in diesem Jahr die dritte Runde erreicht hat. Vor diesem Jahr hatten es nie mehr als zwei deutsche Spieler gleichzeitig so weit geschafft. Das Turnier wird nach den drei spielfreien Weihnachtstagen am 27. Dezember fortgesetzt.

Pietreczko ist 2023 der deutsche Senkrechtstarter und gewann im Oktober ein hochkarätiges Turnier in Hildesheim. Die Partie gegen Humphries wird nun das größte Spiel seiner bisherigen Karriere. Der Engländer mit dem Spitznamen „Cool Hand Luke“ hat in diesem Jahr mehr als doppelt so viel Preisgeld erspielt wie alle anderen Profis. Auch Clemens (gegen den Engländer Dave Chisnall) und Schindler (im Duell mit dem ungesetzten Engländer Scott Williams) haben ordentliche Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale. (dpa)