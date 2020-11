„Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.“ Lara, Julia und Mia nehmen dieses Sprichwort wörtlich – denn sie turnen auf dem Rücken der rassigen Vierbeiner.

Voltigieren nennt man diesen Sport, eine Mischung aus turnerischen und akrobatischen Übungen. Und diese werden eben nicht am Boden, sondern auf einem Pferd ausgetragen. Dieses bewegt sich dabei im Kreis. Damit das Pferd im Takt bleibt, wird es an einer Leine, der sogenannten Longe, von einem erfahrenen Trainer geführt.

Voltigieren ist ein anspruchsvoller Turniersport, er fordert die Sportler in Bezug auf Gleichgewicht, Körperspannung, Beweglichkeit, verlangt aber auch Kondition, Vertrauen und Mut.

Und es macht riesigen Spaß, erzählen Lara, Julia und Mia. Alle drei reiten und turnen beim Jugend- und Pferdesportverein (JPSV) Pahren, sind dort Mitglied der Voltiergruppe. Lara ist 13 Jahre jung und seit 2016 im Verein. Julia ist 14 Jahre und hat 2014 mit dem Voltigieren angefangen. Beide Mädchen wohnen im Saale-Orla-Kreis, gehen in Schleiz auf das Gymnasium.

Die Voltigierer aus Pahren beim September-Turnier in Burgstädt. Foto: Babett Biedermann

Mia kommt aus Ebersgrün in Sachsen und geht in Zeulenroda auf das Gymnasium. Die Elfjährige ist seit 2015 Vereinsmitglied, war also noch sehr jung, als sie mit dem Reitsport anfing. Damals konnte sie sich nicht zwischen Reiten und Turnen entscheiden. Jetzt kombiniert sie beides.

Warum die Drei Feuer und Flamme sind für ihren Verein und dafür gern den weiten Anreiseweg in Kauf nehmen, verraten sie in der neuen Serie „Unser Verein – der Nachwuchs stellt vor“.

Wer sind wir?

Wir voltigieren beim JPSV Pahren. Der Verein hat zur Zeit 37 Mitglieder, davon sind 30 Kinder und Jugendliche. Unsere jüngste Turnerin ist vier Jahre alt. Da es in Thüringen nicht viele Vereine mit Voltigiergruppen gibt, kommen die Mitglieder aus unterschiedlichen Regionen und Landkreisen. Trainiert und gefördert werden wir von Jana Knoche. Sie hat den Verein mitgegründet und ist die Vorsitzende.

Wo sieht man uns in Aktion?

Es gibt in Thüringen vereinzelt Turniere und Meisterschaften, an denen wir teilnehmen. Ansonsten reisen wir zu Wettkämpfen nach Sachsen, Hessen oder Bayern. Wir zeigen auch gern bei Festen oder Schauveranstaltungen, was wir können. Trainiert wird in der Reithalle in Weißendorf. Dort üben wir auf richtigen Pferden, aber auch auf Holzpferden. Im letzten halben Jahr haben wir außerdem einen eigenen Trainingsraum geschaffen, dort können wir außerhalb der Hallenzeiten üben.

Das müssen wir können

Wir turnen direkt auf dem Pferd. Bei offiziellen Turnieren gibt es eine Pflichtreihenfolge bestimmter Übungen, die durch Kampfrichter jeweils von null bis zehn bewertet werden. Jeder Turner absolviert dieses Element einzeln und hat dafür eine Minute Zeit. Danach folgt die Kür. Bei dieser kann aus den vorgeschriebenen Übungen frei und kreativ gewählt werden. Hierbei hat das gesamte Team vier Minuten Zeit zur Präsentation, es dürfen auch zwei oder drei Turner aufs Pferd. Geturnt wird im Galopp. Die Anfänger fangen im Schritt an. Die richtig Guten können sogar einen Salto in ihre Übung einbauen.

Unsere Pferde

Die Tiere finden alle auf dem Grundstück von Jana Platz. Aktuell haben wir mit Satchmo und Hope zwei vereinseigene Pferde. Beides sind ausgebildete Voltigierpferde und sehr teuer. Unser Gruppenpferd heißt Hope. Sie ist ein schwarzes Oldenburger Sportpferd. Hope ist fast 1,90 Meter groß, aber super lieb und wird immer gern von uns gekuschelt.

Nicht jedes Pferd ist für diesen Sport geeignet, dafür gibt es die spezielle Ausbildung. Das Tier sollte kräftig sein und gut galoppieren können. Mit Hope haben wir einen Glücksgriff gelandet. Die Kuschelrunde machen wir mit jedem Tier, nachdem wir auf ihm geturnt haben. Dazu werden dem Pferd Pad und Gurt abgenommen. So ist es für alle entspannend.

Die Ausstattung

Bei den Wettkämpfen tragen wir ein spezielles Dress als Ganzkörperanzug. Es ist dehnbar und gut, um sich darin zu bewegen und festhalten zu können. An den Füßen tragen wir Schläppchen. Das sind Gymnastikschuhe, die dem Pferd nicht wehtun. Die männlichen Turner dürfen aber auch eine Hose tragen, die enger anliegt. Auf dem Pferd liegt ein Sattelpad als Unterlage und ein Gurt mit zwei Griffen, damit man sich unterschiedlich positionieren kann.

Das Coole an uns

Wir verstehen uns alle gut im Verein, haben immer zusammen Spaß, lachen viel und bauen auch zusammen Mist. Außerdem motivieren wir uns gegenseitig, feuern uns an, geben uns Tipps. So können wir besser werden. Zu allen Teammitgliedern, dem Longenführer und den Pferden ist das Vertrauen sehr groß.

Wer darf bei uns mitmachen?

Alle, die teamfähig sind und Spaß an der Bewegung haben. Man sollte ehrgeizig sein und mit den Tieren gut umgehen können. Einfach offen sein für neue Sachen und keine Angst haben, etwas auszuprobieren. Voltigieren ist super vielseitig. Und auch das Reiten kann man bei uns lernen.

Wer passt nicht zu uns?

Querulanten und Selbstdarsteller brauchen wir nicht. Hier zählt nur das Team.

Ihr wollt mitmachen?

Wir haben eine Homepage, die aufgrund der schärferen Datenschutzbestimmungen derzeit überarbeitet wird. Auf Facebook oder Instagram sind wir deswegen auch eher weniger zu finden. Wer uns kennenlernen möchte, der sollte zu den Trainingszeiten in der Reithalle Weißendorf vorbeikommen. Wir trainieren im Normalfall immer montags und freitags ab 18 Uhr. Am besten ist, vorher Jana anzurufen. Ihre Nummer ist die 0173 / 852 6403. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder, gerade bei den Jungs könnten es ein paar mehr sein.

Ihr seid maximal 17 Jahre alt und möchtet euren Sportverein einmal in der Zeitung und auf unseren Internetportalen vorstellen? Dann meldet euch bei mir. Ich komme gern vorbei. Einfach anrufen oder WhatsApp: 0152 310-40198 oder eine E-Mail an: b.schmutzler@otz.de.