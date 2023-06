Auf nach Manchester: Man City feiert Königsklassen-Titel

Istanbul Die Mannschaft von Manchester City feiert das Triple gebührend. Nach dem Triumph in der Champions League folgt am Montag daheim eine Parade.

Nach dem Sieg im Champions-League-Finale haben die Triple-Sieger von Manchester City in Istanbul bis in die Morgenstunden ihren lang ersehnten Triumph gefeiert.

Ausnahmestürmer Erling Haaland, der beim 1:0 gegen Außenseiter Inter Mailand eher blass geblieben war, postete auf Instagram gegen 7.00 Uhr ein Bild von sich mit einer dicken Sieger-Zigarre.

Teamkollege Jack Graelish mischte sich zu Hip-Hop-Klängen in einem Club unter die Fans. Schon in der Kabine war der Startschuss zum Feier-Marathon gefallen und auf dem Weg zum Teamhotel im Bus Bier geflossen.

Am Sonntag machte sich die Mannschaft auf den Heimweg, Trainer Pep Guardiola winkte auf dem Weg aus dem Hotel den wartenden Fans zu. Nach der Rückkehr dürfen sich die Profis etwas erholen, ehe sie am Montagabend bei der geplanten Trophäen-Parade in Manchester gemeinsam mit den Fans weiterfeiern.

Erwartungsfroher Guardiola

„Ich kann es nicht erwarten, auf dem Bus mit den drei Trophäen zu stehen“, sagte Guardiola. Kapitän Ilkay Gündogan bedankte sich schon jetzt für die Unterstützung der Fans: „Ich kann ehrlich sagen, dass wir es ohne sie nicht geschafft hätten. Sie waren fantastisch, und sie verdienen diesen Moment.“

Für Haaland war der erste Champions-League-Sieg mit Man City gleich in seiner Premierensaison für den Club ein „unglaubliches“ Gefühl. „In meinen wildesten Träumen hätte ich niemals gedacht, dass ich das als 22-Jähriger gewinnen kann“, sagte der Torschützenkönig der Königsklassen-Saison 2022/23: „Aber es zeigt, dass es auch für einen Jungen aus einer Kleinstadt in Norwegen möglich ist.“